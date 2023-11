Koniec przywilejów dla Kaczyńskiego w Sejmie? „Chamstwo opozycji”

Zapowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotycząca ograniczenia wstępu ochroniarzy prezesa PiS do budynku izby niższej wywołała burzę wśród polityków tej partii. Od lat polityka ochrania Grom Group, założona przez byłych komandosów Gromu.

Koniec ochrony Jarosława Kaczyńskiego? „Wystawienie na strzał”

W programie Gość Radia ZET poseł Marek Suski ocenił, że jeśli taka decyzja zapadnie, będzie to niebezpieczeństwo dla Jarosława Kaczyńskiego. Suski przypomniał m.in. sprawę zamordowania działacza PiS Marka Rosiaka przez Ryszarda Cybę.

– To jest taka próba wystawienia może na strzał? Że tacy ludzie będą mogli chodzić po Sejmie? – ocenił Marek Suski. Dodał, że ostrzegał marszałka Hołownię w sprawie potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie może stworzyć decyzja o zakazie wstępu dla ochroniarzy z Grom Group.

Maciej Wąsik wiceszef MSWiA, w rozmowie z Interią przypomniał próbę wtargnięcia osoby postronnej do siedziby partii na Nowogrodzkiej. –Wystarczy wrócić do sytuacji, kiedy kilka miesięcy temu do biura PiS dobijał się człowiek, który chciał zrobić krzywdę Jarosławowi Kaczyńskiemu – dodał. Minister także wrócił do zabójstwa Marka Rosiaka. Zaznaczył, że zatrudnienie firmy ochroniarskiej to pokłosie „ogromnego hejtu przeciwko prezesowi” i nie jest ona opłacana ze środków państwowych.

W podobnym tonie wypowiedzieli się inni politycy. Waldemar Andzel z PiS odpierał zarzuty o przywileje wicepremiera. Zaznaczył, że Straż Marszałkowska salutuje Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo jest wicepremierem rządu polskiego, a jego ochrona nie jest uzbrojona.

– Posłowie opozycji opowiadają bzdury. Jarosław Kaczyński wchodzi do parlamentu normalnym wejściem–powiedział – Jestem oburzony chamstwem opozycji, inaczej nie można określić tego typu zachowań w stosunku do jednego z największych Polaków – powiedział.

– Za każdym razem wchodził do Sejmu wejściem dla marszałka. Ono jest otwierane tylko i wyłącznie przy pomocy specjalnej karty, za zgodą Straży Marszałkowskiej – kontrował Dariusz Joński (KO).

Marszałek senior Marek Sawicki zauważył, że „przez trzy dekady wolnej Polski żaden polityk nie miał w Sejmie prywatnej ochrony”. – I, jak dotąd, nigdy nie rozbudowano do takich rozmiarów osobistej ochrony Służby Ochrony Państwa wobec funkcjonariuszy PiS – powiedział.

