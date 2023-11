Daniel Chojnacki zginął w Tyrolu. Prezes karkonoskiej grupy GOPR miał 41 lat

„Zmarł Daniel Chojnacki. Nasz wrocławski oficer rowerowy w latach 2007-2022. Zabrała go lawina w austriackich Alpach. Zmarł w szpitalu. Zostawił żonę i 5 dzieci. Wspaniały, empatyczny i wszędobylski człowiek. Rodzinie oraz najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia. Będzie nam go ogromnie brakowało” – przekazał w piątek Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Do tragedii doszło w Alpach

Jak podało Radio Wrocław, do tragedii doszło w Tyrolu, niedaleko szczytu Glockturm. Na przebywającego tam wraz z kolegą Chojnackiego spadła lawina. Jego koledze udało wydostać się ze śniegu. Na miejsce przybyły służby i przetransportowały będącego w stanie krytycznym Chojnackiego najpierw do szpitala, a następnie do kliniki Insbrucku. Niestety nie udało się go uratować.

