Andrzej Duda powołał nowy rząd. „Średnia wieku zdecydowanie poniżej mojego”

Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim oficjalnie powołał nowy rząd. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premierem został Mateusz Morawiecki. Według konstytucji od tego momentu szef rządu ma dokładnie 14 dni na przedstawienie w Sejmie expose, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Patrząc na obecną sejmową arytmetykę, polityk PiS ma na to praktycznie zerowe szanse.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego – skład

W skład nowej rady ministrów zostało powołanych zaledwie kilku członków poprzedniego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Zdecydowana większość nowego rządu to debiutanci.

Andrzej Duda: W nowym rządzie cieszą mnie dwa aspekty

– Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach parlamentarnych rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego.

Zwracając się bezpośrednio do ministrów, prezydent stwierdził, że podejmują oni obok zakresu merytorycznego także i niezwykle odpowiedzialne, polityczne funkcje prowadzenia polskich spraw. – Jest jeszcze drugi element, który ogromnie mnie cieszy – ogromna reprezentacja pań w tym gabinecie. Ogromnie się ucieszyłem, że jest tyle kobiet. To rekord w dotychczasowej historii RP po 1989 roku. Wierzę w to, że to jest przełom – komentowała głowa państwa.

W dalszej części swojego przemówienia Andrzej Duda zwrócił uwagę na wiek ministrów. – To bardzo młody gabinet. Średnia wieku zdecydowanie poniżej mojego. Cieszy mnie to. Jest taki czas wielkich wyzwań dzisiaj przed nami – i tutaj w Europie, i w Polsce, i na świecie – że powinny one być podjęte przez ludzi energicznych, dynamicznych, którzy młodymi oczyma patrzą na otaczającą nas rzeczywistość, a jednocześnie nie boją się podejmować wyzwań i mają doświadczenie – ocenił polityk.

Prezydent dodał również, że wierzy w to, że ministrowie poradzą sobie ze wszystkimi wyzwaniami. – Mateusz Morawiecki prowadzi w tej chwili negocjacje związane z poparciem dla tego gabinetu. Życzę panu premierowi w tym zakresie wszelkiego powodzenia, państwu również w realizacji zadań dla Polski i dla nas wszystkich – podsumował.



Czytaj też:

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Znamy pełny składCzytaj też:

Znaleźli się w nowo zaprzysiężonym rządzie. Te nazwiska dobrze znamy