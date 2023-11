Jarosław Kaczyński może stracić ogromny przywilej w Sejmie. To pokłosie słów Szymona Hołowni

Jarosław Kaczyński od wielu lat korzysta z usług prywatnych ochroniarzy z firmy GROM Group, która została założona przez byłych komandosów GROM. Roczny koszt ochrony prezesa PiS — szacowany w 2021 r. — to ok. 1,8 mln zł.

W czasie inauguracyjnego posiedzenia Sejmu towarzyszący prezesowi PiS ochroniarze początkowo odgradzali i odpychali dziennikarzy, którzy próbowali zadawać politykowi pytania. Ochroniarze bez problemu wchodzą do Sejmu i jego części kuluarowej, dostępnej właściwie tylko dla posłów i pracowników parlamentu.

Szymon Hołownia a ochrona prezesa PiS

W czasie jednej z konferencji prasowych sprawę poruszył Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu zapowiedział, że zostanie zlecony specjalny audyt w tej sprawie. – Wnoszenie broni na teren Sejmu przez firmy prywatne uważam za coś, co nie mieści się w standardach, które powinny panować w tej izbie i ten problem zostanie przez nas rozwiązany – tłumaczył. – Moja ocena jest znana. Uważam, że Straż Marszałka i SOP w przypadku osób, którym ta ochrona przysługuje, są absolutnie kompetentnymi i wystarczającymi jednostkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim nam na terenie Sejmu – dodawał szef Polski 2050.

Jarosław Kaczyński bez ochrony w Sejmie?

Jarosław Kaczyński unikał komentowania deklaracji Szymona Hołowni. Głos zabrało natomiast Centrum Informacyjne Sejmu. W krótkim oświadczeniu stwierdzono, że „zapewnienie należytego bezpieczeństwa oraz respektowania obowiązujących przepisów, przy jednoczesnej otwartości i dostępności parlamentu, są jednymi z priorytetowych działań nowego szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego”.

Przedstawiciele CIS dodali, że „zgodnie z obowiązującymi na terenie parlamentu przepisami porządkowymi, na teren parlamentu mogą wchodzić tylko osoby z okresowymi kartami wstępu”. Ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego otrzymali takie karty, jednak są one ważne tylko do końca 2023 roku. Z ustaleń Onetu wynika, że wszystko wskazuje na to, że karty nie zostaną przedłużone na kolejny rok.

„Przy okazji rozpatrywania wniosków o wydanie okresowych kart wstępu na 2024 r. zasadność merytoryczna odnowienia przepustek zostanie poddana głębokiej refleksji i ocenie, z uwzględnieniem okoliczności, że bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na terenie Parlamentu zapewnia wyspecjalizowana formacja umundurowana, czyli Straż Marszałkowska, wspierana w tych działaniach przez Służbę Ochrony Państwa” – komentowali pracownicy CIS.

Na razie nie wiadomo, jak do ewentualnych nowych zasad dostosują się prywatni ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. – W przypadku dokonania przez odpowiednie organy zmiany i wprowadzenie nowych regulacji odnoszących się do wejścia na teren Sejmu, będziemy się do nich stosować – powiedział Tomasz Kowalczyk, prezes zarządu GROM Group.

