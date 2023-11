Pogórska Wola. Znaleziono zwłoki mężczyzny z raną postrzałową

W poniedziałek 27 listopada na terenie jednej z posesji w Pogórskiej Woli pod Tarnowem znaleziono zwłoki 85-letniego mężczyzny – podała „Gazeta Krakowska”. Na jego ciele widoczna była rana postrzałowa. Wiadomo, że 85-latek był czynnym myśliwym i należał do jednego z kół łowieckich w regionie. Posiadał także zarejestrowaną broń.

Pogórska Wola. 85-latek z raną postrzałową. Trwa śledztwo

Na miejscu, w którym doszło do tragedii – aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia – pracowali policjanci oraz prokurator. W sprawie wciąż jest wiele niewiadomych, co potwierdził rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Asp. sztab. Paweł Klimek nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących zdarzenia i przekazał, że w związku ze sprawą jest prowadzone śledztwo.

– Na razie niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób doszło do postrzelenia z broni myśliwskiej – czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy może mamy do czynienia z aktem samobójczym. Wyjaśni to prowadzone śledztwo – przekazał asp. sztab. Paweł Klimek w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

