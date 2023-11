Maciej Stuhr studiował z Dominiką Chorosińską. Tak zareagował na jej powołanie do rządu

„Jakaż to radość, że nową ministrą kultury została Dominika Chorosińska” – kpił we wpisie w mediach społecznościowych Maciej Stuhr. Aktor podkreślił, że miał okazję poznać nową członkinię rządu Mateusza Morawieckiego przed wieloma laty, ponieważ razem studiowali w szkole teatralnej.

Maciej Stuhr kpi z Dominiki Chorosińskiej

Przy okazji zmian w rządzie Maciej Stuhr nie szczędził gorzkich słów pod adresem byłego już ministra Piotra Glińskiego. Nie przepuścił też okazji, aby wbić szpilę Dominice Chorosińskiej.

„Trochę szkoda, że wielka polityka przeszkodziła jej w jeszcze większej karierze aktorskiej. Ale to dobrze, że po człowieku, który był żartem w środowisku artystycznym, teraz będzie nami przewodziła osoba, która wywodzi się z samych trzewi kulturalnych przestrzeni!” – ironizował aktor. Ależ nam będzie teraz dobrze! – podsumował.

Dominika Chorosińska nową minister kultury

Podczas uroczystości powołania nowego rządu w Pałacu Prezydenckim poznaliśmy nazwiska ministrów, którzy zasiedli w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Oprócz znanych z poprzednich lat nazwisk takich jak Mariusz Błaszczak, Marcin Warchoł czy Szymon Szynkowski vel Sęk, w rządzie pojawiło się wielu debiutantów.

Najwięcej emocji wywołała nominacja na stanowisko minister kultury dla Dominiki Chorosińskiej. Posłanka PiS grała w przeszłości w popularnych serialach m.in. „M jak miłość” oraz „Zostać miss”. Chorosińska grała także wdowę w kontrowersyjnym filmie „Smoleńsk” w 2016 roku. I chociaż produkcja została skrytykowana zarówno przez krytyków jak i widzów, aktorka w wywiadach zapewniała, że jest zachwycona końcowym efektem.

Polityczna kariera Dominiki Chorosińskiej

W kolejnych miesiącach Dominika Chorosińska niespodziewanie zaczęła pojawiać się na antenie Telewizji Polskiej. Prowadziła format „Moda na rodzinę” w TVP ABC czy „W tyle wizji” i „W tyle wizji extra” na antenie TVP Info.

Idąc za ciosem, w 2018 roku Chorosińska postanowiła wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i uzyskała mandat radnej. Potem próbowała swoich sił także w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak bezskutecznie. W 2019 roku uzyskała za to mandat posłanki na Sejm IX kadencji w okręgu podwarszawskim, a sukces ten powtórzyła także w 2023 roku.

