Śląsk. Tragiczny wypadek w kopalni. Cztery osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek 28 listopada około godziny 15:30 w kopalni Sobieski w Jaworznie na Śląsku. Ten zakład górniczy zajmuje się wydobyciem złoża węglowego z obszaru górniczego o powierzchni około 60 km 2.

Anna Swiniarska-Tadla, rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przekazała, że wypadek miał miejsce około 500 metrów pod ziemią. Sześcioosobowa brygada była wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego w pochylni. W pewnej chwili doszło do niekontrolowanego wypłynięcia wody, w wyniku czego nastąpiło rozerwanie rurociągu podsadzkowego.

Tragiczny wypadek w kopalni. Bilans ofiar

Początkowo informowano, że w wyniku tragedii zginęły trzy osoby. Dwie kolejne zostały ranne. Stan jednej był określany przez lekarzy jako bardzo poważny. - Poszkodowanych zostało sześć osób. Trzech pracowników zostało przewiezionych na powierzchnię. Dwaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. W przypadku trzeciego poszkodowanego stwierdzono zgon. Na dole pozostają trzy osoby, z którymi niestety nie mamy kontaktu. Pięcioro górników to pracownicy zakładu Sobieski, jedna osoba to pracownik zewnętrznej firmy – informował przed godziną 20 rzecznik Tauronu Wydobycie.

Kilkadziesiąt minut później Marcin Maślak poinformował, że w wypadku zginęły cztery osoby. – O 20:35 zakończono akcję ratowniczą. Ciała wszystkich górników zostały wydobyte na powierzchnię – dodał.

Dramatyczne wydarzenia skomentował prezydent Jaworzna. Dotarły do mnie tragiczne wiadomości o wypadku w jaworznickiej kopalni Tauron Wydobycie ZG Sobieski. Trwa akcja ratunkowa, służby pracują. Niestety wśród poszkodowanych są ofiary śmiertelne. Wyrazy współczucia dla rodzin górników – napisał w mediach społecznościowych Paweł Silbert.

Najtragiczniejszy wypadek w górnictwie od miesięcy

Kopalnia Sobieski należy do spółki Tauron Wydobycie. Spółka ta skupia kopalnie Sobieski, Janina i Brzeszcze. Od początku roku nie należy już do Grupy Tauron. Została przejęta w ramach skupowania aktywów węglowych przez Skarb Państwa. Jest to trzecia od względem wielkości wydobycia węgla górnicza spółka, po Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Tragedia w kopalni Sobieski to najtragiczniejszy wypadek w górnictwie od 2022 roku.

