Pszczyna. Zwabili i pobili 15-latka. Film trafił do internetu

Z ustaleń PAP wynika, że trzech nastolatków, w wieku 15, 16 i 17 lat, miało w przerwie między zajęciami zwabić 15-letniego kolegę na teren garaży mieszczących się przy ul. Bogedaina. Po dotarciu w ustronne miejsce jeden z nastolatków bez prowokacji rzucił się na chłopca.

Napastnik zaczął bić i szarpać 15-latka oraz kopać go po przewróceniu go na ziemię. Pozostała dwójka nastolatków zachęcała agresora do przemocy i przez cały czas nagrywała pobicie. Powstały w ten sposób filmik został upubliczniony. Poszkodowany 15-latek trafił do szpitala z obrażeniami twarzy i głowy.

Reakcja szkoły na pobicie

Z informacji lokalnego portalu pless.pl wynika, że poszkodowany nastolatek już wcześniej miał być prześladowany przez kolegów z klasy. Dyrekcja miała powiadomić rodziców o zajściu, gdy tylko się o nim dowiedziała. „Dyrekcja i pedagodzy podjęli działania w ramach obowiązujących procedur oraz wzmocnili działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Żaden z pracowników szkoły nie przyzwala na jakiekolwiek przejawy agresji” – zapewniają władze placówki.

Dyrekcja pszczyńskiej szkoły wskazała również, że sprawa została zgłoszona na policję. Informację tę potwierdziła w rozmowie z PAP sierż. szt. Jadwiga Śmietana. – Mamy zawiadomienie o takim zajściu. Złożyła je osoba uprawniona w tym zakresie, ponieważ zawiadomienie dotyczy nieletniego – przekazała dziennikarzom oficer prasowa KPP w Pszczynie. Dodała, że materiał dowodowy jest zbierany i zostanie przekazany do sądu.

Jak przeciwdziałać przemocy?

Przemoc rówieśnicza jest poważnym problemem społecznym, który może mieć negatywne konsekwencje dla ofiar. W przypadku tego zdarzenia, poszkodowany nastolatek trafił do szpitala z obrażeniami. Doświadczenie przemocy może również prowadzić do długotrwałych problemów psychologicznych, takich jak depresja, lęk czy poczucie winy.

Ważne jest, aby przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w szkołach. Do tego celu mogą być wykorzystywane różne metody, takie jak:

edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy,

tworzenie w szkołach bezpiecznej atmosfery, w której uczniowie czują się akceptowani i szanowani,

szybkie reagowanie na przypadki przemocy.

