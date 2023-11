Sejm dyskutował o komisji śledczej ws. Pegasusa. Ławy świeciły pustkami

Sejmową debatę we wtorek 28 listopada zdominowały kwestie powołania komisji śledczych w sprawie afer, do których dochodziło za czasów rządów PiS. Posłowie dyskutowali o tzw. wyborach kopertowych, na które przeznaczono 70 mln zł. Na sali plenarnej przeprowadzono także pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej. Działania te miały mieć miejsce od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Jako przedstawiciel wnioskodawców na sejmowej mównicy pojawił się Robert Kropiwnicki. Polityk KO podkreślił, że zawsze nadużycia władzy są bardzo groźne dla obywateli, ale nadużycie środków operacyjnych jest szczególnie groźne. – To kwestia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa nas wszystkich. Bardzo ważne jest, by w ramach funkcji kontrolnej światło dzienne ujrzało to, co władza chciała ukryć. A niewątpliwie chciała ukryć, że podsłuchiwała obywateli, grzebała im w telefonach. Za waszych czasów liczba podsłuchów wzrosła diametralnie – powiedział parlamentarzysta. Poseł KO dodał, że mnóstwo danych było pozyskiwanych nie tylko nielegalnie, ale przede wszystkim niezasadnie. – - Nadużywanie kontroli operacyjnej to jedno z waszych największych łajdactw. To, co zrobiliście posłowi Brejzie – ucierpiały dzieci, żona, całą rodzinę chcieliście pognębić, bo był szefem sztabu największej partii opozycyjnej. Nie można przejść wobec tego obojętnie – podsumował.

Na te zarzuty odpowiedział Michał Wójcik z PiS. Polityk określił pomysł powołania komisji śledczych mianem współczesnych igrzysk. – Ta komisja, jeśli powstanie, jest bardzo niebezpieczna. To nie tylko hucpa polityczna. To rozmontowuje służby, to jest szkodliwe dla naszego kraju, takiej sytuacji jeszcze nie było – grzmiał z mównicy.

- Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś miałby tyle bezczelności w sobie, żeby w uchwale napisać, że chce badać, jakimi środkami kontroli operacyjnej dysponują polskie służby. Chyba w żadnym kraju nikt nie doprowadził do sytuacji, by na stole położono, jakimi metodami działają służby – podkreślał. Polityk przekonywał, że programu Pegasus używano także w innych krajach m.in. we Francji, Belgii oraz Hiszpanii.