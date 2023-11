Sejm. PiS poprze jeden z flagowych pomysłów KO. Jest jeden haczyk

Po debatach dotyczących powołania komisji śledczych ws. wyborów kopertowych i afery Pegasusa, w Sejmie przyszedł czas na rozpatrzenie kolejnego poselskiego projekt uchwały. Tym razem chodziło o powołanie komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej.

Afera wizowa. KO chce powołać komisję śledczą

– W ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele zarzutów w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Choć zarzuty są bardzo konkretne, to organy i instytucje publiczne nie podejmują niezbędnych działań w tym zakresie – mówił Tomasz Szymański z KO dodając, że r„olą komisji śledczej będzie ustalenie liczby oraz tożsamości osób, które nielegalnie przekroczyły granicę lub wobec których zalegalizowano pobyt w Polsce”.

PiS poprze projekt pod jednym warunkiem

Głos w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zabrał Paweł Jabłoński. Polityk PiS zapowiedział, że jego partia nie zagłosuje przeciwko powołaniu komisji śledczej. Jest jednak jeden haczyk: Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje poprawkę, aby komisja badała sprawy od 2007 roku, a więc od momentu powołania na szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Według polityka za czasów jego rządów MSZ wydawał mnóstwo wiz Rosjanom.

– Ten projekt, który zaprezentowano, pokazuje wewnętrzne sprzeczności projektu. Pokazuje skalę waszego kłamstwa, oszustwa, które stosujecie. Chcecie wmówić naszym obywatelom, że to Polska ma problem z migracją. Nie Francja, Szwecja, Belgia, tylko Polska. Wy to wmawiacie obywatelom, także po to, żeby roztoczyć zasłonę dymną nad waszymi planami. Chcecie zgodzić się na pakt migracyjny, który Komisja Europejska chce nam narzucić. My na to nie pozwolimy – dodał po chwili.

Gdy polityk przyznał, że faktycznie dochodziło do nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, co zostało ujawnione przez służby, posłowie zareagowali śmiechem.

Ostra riposta Sławomira Nitrasa

Politykowi PiS odpowiedział Sławomir Nitras. – Pan powinien tu wyjść i powiedzieć słowo przepraszam każdemu polskiemu obywatelowi, który ma polski paszport. Myśmy latami pracowali na to, żeby cieszyć się w Schengen zaufaniem, żeby polski paszport coś znaczył. Pan dzisiaj ma jedną rolę do spełnienia, stanąć przed komisją śledczą i wyjaśnić, jak to się stało, że partia, która się nazywała Prawo i Sprawiedliwość handlowała polskimi wizami – ripostował poseł KO.

– Najgorsze w tych PiS-owcach jest to, że kradną i wstydu nie mają. Bezczelnie tu przychodzą i próbują pouczać – dodawał.

Antyukraińska narracja Grzegorza Brauna

Grzegorz Braun stwierdził z kolei, że wiele środowisk politycznych dopuściło się rozmaitych nieprawidłowości w legalizowaniu przyjazdu do Rzeczpospolitej przybyszów z dalekich stron. – Krytykujecie błędy i wypaczenia, ale powtarzacie mantę multi-kulti, wy z lewej – z satysfakcją, a wy z prawej, może się mniej cieszycie, ale w latach waszych rządów Rzeczpospolita stała się jednym z większych importerów migrantów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu – komentował.

W dalszej części swojej wypowiedzi po raz kolejny posłużył się antyukraińską narracją. – Nie wiem czy zauważyliście, że jak ulał pasuje do tego, żeby badać wszystkie ustawy "Ukrainiec Plus", które przechodziły przez tę wysoką izbę. Ustawy z cyklu "Ukrainiec Plus", "Słudzy narodu ukraińskiego" lewica z prawej przy pełnej akceptacji lewicy z lewej, to wszystko sprawiło że mamy bardzo poważny, narastający problem wewnętrzny, społeczny – ocenił.

– To właśnie wyście na spółkę spowodowali. Bardzo jestem ciekaw, do jakich wniosków dojdzie ta komisja, której utworzenie poprę i której działaniu będę kibicował – podsumował poseł Konfederacji.

Marek Jakubiak: Problem dotyczy całej Europy

Marek Jakubiak z ruchu Kukiz'15 próbował przekonywać, że problemy dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy. – Skutkami jest pazerność ludzka, nasz autorytet Rzeczpospolitej na tym traci. Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ale jak słucham tutaj państwa, to mam wrażenie, że ta komisja nie jest potrzebna, macie już państwo winnych, już żeście wszystko orzekli, więc po co to wszystko wyjaśniać – stwierdził.

– Jako PO najpierw protestowaliście przeciwko budowie muru, a dziś mówicie, że jest nieszczelny i trzeba go poprawić. Mówienie o 30 tys. migrantów, którzy mieli go przekroczyć jest konfabulacją – zwrócił się do posłów Platformy Obywatelskiej. Polityk Kukiz'15 zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie głosowało za przyjęciem uchwały.



Czytaj też:

Konfederacja chciała zatrzymać projekt o in vitro. Jest decyzja SejmuCzytaj też:

Klaudia Jachira nie przebierała w słowach. Takim słowem opisała księży