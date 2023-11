Dziś gorący dzień w Sejmie. Czym zajmują się posłowie? Transmisja obrad

Środowe obrady rozpoczną się od głosowania nad sprawozdaniem komisji dotyczącym niedziel handlowych. Projekt przygotowali posłowie Polski 2050 – Trzeciej Drogi. Napisano w nim, że jeśli niedziela poprzedzająca dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał „w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia”. Tym samym niedziela 24 grudnia będzie dniem wolnym od handlu, a sklepy mogłyby być otwarte 10 i 17 grudnia. Właśnie ten projekt przyjęła w poniedziałek komisja gospodarki, odrzucając projekt PiS.

Później, w godz. 9:30 – 12:30 obędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Po tym punkcie posłowie przejdą do sprawozdania komisji dotyczącego finansowania zabiegów in vitro.

Co będzie się działo dzisiaj w Sejmie?

Obywatelski projekt zakłada, że minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.

Pomiędzy 15:30 a 18:00 wystąpić ma premier Mateusz Morawiecki. Jego informacja dotyczyć będzie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. W sesji tej zaplanowano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła.

– Wystosowałem dzisiaj pismo do premiera, zapraszając go jutro na godzinę 15:00 na posiedzenie plenarne – przekazał we wtorek Szymon Hołownia. To odpowiedź marszałka Sejmu na wniosek Konfederacji dot. sytuacji przewoźników na granicy.

Obrady zamkną głosowania, w tym te dotyczące odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

