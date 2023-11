Znany dominikanin: In vitro nie rozwiązuje problemu. Wróćmy do natury

We wtorek sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. W środę Sejm zajął się sprawozdaniem Komisji. Sam temat od wielu dni rozpala nie tylko sejmową salę posiedzeń, ale także media, komentatorów, powrócił do debaty publicznej. Pojawił się także w podcaście „Wprost Przeciwnie”, którego gościem w tym tygodniu będzie ojciec Paweł Gużyńsk, popularny dominikanin, jeden z inicjatorów kampanii „Kościół wolny od polityki”.

W rozmowie duchowny podkreślał, że „każdemu takiemu przypadkowi należy się bardzo uważnie przyjrzeć, z bardzo dużą delikatnością do tego problemu podejść, bo każda taka historia jest indywidualną historią konkretnych ludzi i to trzeba uszanować”.

Zaś on sam – jak podkreślał – pokazuje horyzont etyczny, czyli to, dlaczego z perspektywy chrześcijańskiej pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości i zastrzeżenia co do samej metody.

Zobacz fragment odcinka: