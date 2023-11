Grzegorz Braun będzie miał problemy? To reakcja na skandaliczne słowa

– Chciałabym, żeby już nigdy z tej mównicy już nigdy nie padały takie słowa, jakie zafundował nam poseł Grzegorz Braun. Dlatego zgłaszam pana posła do Komisji Etyki za to, że porównuje procedurę in vitro do Auschwitz – powiedziała posłanka KO Kinga Gajewska.

Wkrótce więcej informacji