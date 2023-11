Kadzidło. Szokujące doniesienia o nożowniku. „Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę”

Do ataku nożownika doszło około godziny 12 w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Uzbrojony w nóż napastnik zaczął atakować uczniów szkoły. Świadek tego zdarzenia w rozmowie z Polsat News relacjonował, że napastnik jako pierwszą ofiarę wybrał dziewczynę, której zadał trzy ciosy nożem. Następnie zaatakował kolejne osoby.

Kadzidło. Uczniów zaatakował kolega ze szkoły

Jak się okazało, na kolegów napadł jeden z 18-letnich uczniów. Do zbrodni przygotował się w szkolnej toalecie. — Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż — relacjonował w rozmowie z Polsat News jeden ze świadków zdarzenia. Inny relacjonował, że wyskoczył przez okno i zawiadomił służby.

Napastnikowi udało się uciec z miejsca zdarzenia. 18-latek został złapany po trwającej niecałe dwie godziny obławie z użyciem m.in. policyjnych psów. Trwa ustalanie motywów działania nożownika. Uczniowie zostali objęci opieką psychologa.

Ofiary 18-latka to troje uczniów z jednej klasy. Na miejscu pomocy udzielili im strażacy, następnie zostali przewiezieni do szpitala. Wiadomo, że dziewczyna została ranna w brzuch, a jeden z pozostałych uczniów – w szyję.

Minister interweniuje

Minister edukacji i nauki Krzysztof Szczucki zapowiedział zajęcie się tą sprawą. „W związku z atakiem nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle w woj. mazowieckim poleciłem Mazowieckiej Kurator Oświaty zbadać szczegóły zdarzenia i zapewnić poszkodowanym wsparcie ze strony resortu edukacji” – napisał na portalu X (dawniej Twitter).

