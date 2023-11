Happening Mateckiego w Sejmie. Hołownia: Występuje pan w charakterze billboardu?

Do nietypowej sytuacji doszło podczas dyskusji nad odwołaniem członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022.

Szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że nowa większość sejmowa chce odwołania jej członków, bo chce zatuszować swoją winę za sytuację na wschodzie Polski, m.in. likwidację dywizji im. Tadeusza Kościuszki i innych jednostek wojskowych. Podziękował członkom komisji za ich pracę.

Komisja ds. wpływów rosyjskich. Matecki pokazywał na Sali zdjęcie z Putinem

Później minister Błaszczak przypomniał, że w raporcie cząstkowym komisja rekomendowała, aby Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. Według jej ustaleń to zły nadzór miał doprowadzić do nieprawidłowych działań SKW. – O to też się boicie – mówił szef MON.

Borys Budka z KO w ramach sprostowania pytał Mateusza Morawieckiego o sprzedaż Lotosu. W pewnym momencie tego wystąpienia Dariusz Matecki z PiS pokazał sali na tablecie znane zdjęcie z rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem.

– Panie pośle Matecki rozumiem, że występuje pan na Sali w charakterze billboardu? – pytał Hołownia. Na sali rozległy się głośne śmiechy. – Rozumiem, wszyscy zapoznali się z pana prezentacją– zwrócił się wtedy do posła PiS marszałek Sejmu.

Wtedy Jakub Rutnicki z PO zaczął pokazywać inne archiwalne zdjęcie, na którym widać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Siergieja Ławrowa. „PO i PiS tabletami starają się udowodnić, że ci drudzy są partią realizującą interesy rosyjskie:) Mnie przekonali:D” – komentował na portalu X Sławomir Mentzen.

