Walerian Piotrowski nie żyje. Był senatorem i obrońcą w głośnym procesie

Walerian Piotrowski był z wykształcenia prawnikiem w latach 1956 do 2007 praktykował jako adwokat – najpierw w Sulechowie, a od 1959 w Zielonej Górze. Był obrońcą w procesach dotyczących Wydarzeń Zielonogórskich z 1960 roku, kiedy to mieszkańcy miasta starli się z oddziałami Milicji Obywatelskiej i ZOMO, po tym jak władzę podjęły decyzję o likwidacji salek katechetycznych przy parafii św. Jadwigi Śląskiej.

Piotrowski w latach 80. należał do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, był także doradcą zielonogórskiej „Solidarności” w latach 80-81. W pierwszej kadencji parlamentu był senatorem z ramienia Komitetu Obywatelskiego, a w drugiej był senatorem Chrześcijańskiej Demokracji.

Byłe przedstawicielem Episkopatu podczas negocjacji dotyczących tekstu Konstytucji. W latach 1997-2001 zasiadał w Trybunale Stanu. Był członkiem ZChN i Prawicy Rzeczpospolitej. Za swoje zasługi dla regionu otrzymał honorowe obywatelstwo Zielonej Góry i województwa lubuskiego.

Walerian Piotrowski nie żyje

Piotrowski miał sprecyzowane poglądy na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Uważał, że UE musi pozostać wspólnota suwerennych państw o charakterze narodowym.

– My żyjemy w Europie, w tej części świata, ale jesteśmy Polakami ponieważ Europę tworzą narody i państwa. To chcemy utrzymać, bo to jest wartością tej Europy, w której żyjemy, której pragniemy. Myślę, że to tak wygląda. Sądzę, że znakomita część Polaków, gdyby miała się określić, to nie powie, że jestem Europejczykiem, tylko że jest Polką, Polakiem – mówił w wywiadzie dla Gazety Lubuskiej.

W zakresie polityki zagranicznej był zwolennikiem działań rządu PiS. – Tak oczywiście mieszkamy w Europie i mamy z nią związki, ale miejmy tę wiedzę i świadomość, że wielu naszych współobywateli, także krytycznie ocenia Unię Europejską i jej politykę. W szczególności tę politykę, która zagraża rozwojowi, poziomowi życia i niezależności Polski. To są te wszystkie problemy, które występują, i które nasz rząd rozumie i z odpowiednim umiarem się tym tendencjom w Unii Europejskiej przeciwstawia – twierdził.

Walerian Piotrowski był wielokrotnie odznaczany. Był laureatem krzyży Wielkiego, Komandorskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Wolności i Solidarności.

