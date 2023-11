Straciła panowanie nad pojazdem. Bus wjechał do rowu, czworo dzieci trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 7:30 w miejscowości Grochowe niedaleko Mielca w województwie Podkarpackim. Bus, którym podróżowały 22 osoby – 21 dzieci w wieku od 13 do 19 lat oraz kierująca pojazdem 33-latka – wjechał do rowu.

Czworo dzieci zostało rannych

Informację potwierdziła podkom. Bernadetta Krawczyk, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Mielcu, w rozmowie z portalem nowiny24.pl. – Na drodze gminnej w miejscowości Grochowe bus zsunął się do rowu – przekazała.

– Podróżowały nim 22 osoby, dzieci i młodzież szkolna w wieku od 13 do 19 lat. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało – dodała podkom. Krawczyk. Oficer prasowa poinformowała także, że do szpitala przewiezione zostały cztery dziewczynki.

Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja

Według wstępnych ustaleń kierująca pojazdem 33-latka straciła na śliskiej nawierzchni panowanie nad samochodem, w efekcie czego zjechał on do rowu i przewrócił się na bok. – Kierująca busem 33-latka była trzeźwa. Nie był to autobus szkolny, ale bus wykonujący kurs na trasie Tuszów Narodowy – Mielec – wyjaśniła podkom. Krawczyk.

W akcji ratunkowej udział brało osiem zastępów straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

