„Szkoda nam czasu na szukanie wolnego miejsca parkingowego”. Kolędy na specjalne zaproszenie

Kiedyś podczas kolędy wystarczyło czekać przy drzwiach na księdza, ale obecnie to się zmienia. W niektórych rejonach Warszawy już teraz, aby przyjąć duszpasterza, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie i oficjalne zaproszenie go do domu.

Kolęda na specjalne zaproszenie

Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia sprawiły, że parafie przeszły do modelu kolędowania na zaproszenie, wyłącznie dla chętnych wiernych.

Przykłady z warszawskich parafii pokazują nowe praktyki. Parafia Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika informuje, że wizyta duszpasterska będzie odbywała się na podstawie zaproszeń złożonych w kaplicy lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej parafii. Podobne procedury obowiązują też w parafii Św. Apostołów i Pawła, gdzie również można wypełnić formularz zaproszenia online.

Księża oczekują przywiezienia do domu i odwiezienia na plebanię

Interesujący jest również fakt, że nie tylko zgłoszenie, ale także transport księdza stał się elementem nowych wytycznych. Parafie zachęcają wiernych do zgłaszania chęci przewiezienia duchownego, zarówno na miejsce, jak i z powrotem.

Przykładowo, parafia Świętej Rodziny prosi o zgłaszanie się mieszkańców bloków, u których w danym dniu będzie wizyta duszpasterska, w celu zapewnienia księdzu transportu.

Księża, zwracając uwagę na utrudnienia związane z zamkniętymi osiedlami i brakiem miejsc parkingowych, apelują o pomoc w organizacji transportu. W obecnych czasach, kiedy liczba nowych mieszkańców w parafiach rośnie, skrócenie czasu na poszukiwanie miejsca parkingowego staje się priorytetem.

– „Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się chętnych mieszkańców bloków, u których w danym dniu będzie wizyta duszpasterska, celem przywiezienia księdza i odwiezienia po zakończonej wizycie. W obecnym czasie mamy do odwiedzenia dużo nowych mieszkańców i szkoda nam czasu na szukanie wolnego miejsca parkingowego i na stanie przed bramką” – piszą księża na stronie parafii.

Zmiany te ukazują, że tradycyjne kolędowanie przekształca się, dostosowując się do nowych warunków. Wprowadzenie zaproszeń i organizacja transportu to kroki, które w założeniu mają ułatwić i usprawnić wizyty duszpasterskie.

