Hołownia idzie jak burza. Kolejny sondaż daje mu pozycję lidera

Zaprowadza nowe porządki, wyrzuca z gabinetu zamrażarkę, strofuje niesfornych posłów, a w starciach z przedstawicielami mediów publicznych rzuca siarczystymi ripostami. Szymon Hołownia jest wszechobecny, co przekłada się na dobre wyniki w rankingach zaufania.

Hołownia zbliżył się do rekordu

Z najnowszego sondażu wykonanego przez pracownie IBRiS na zlecenie Onetu wynika, że Szymon Hołownia znalazł się na pierwszej pozycji listy polityków cieszących się najwyższym zaufaniem Polaków. Jego wynik – 49 proc. to kolejny krok w kierunku rekordowych 52,3 proc. które zanotował niegdyś prezydent Andrzej Duda. Co więcej, notowania Hołowni od czasu wyborów parlamentarnych wzrosły aż o 22,6 pkt. proc.

Drugie miejsce w rankingu IBRiS zajął Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy i wiceprzewodniczącemu Platformy Obywatelskiej ufa 47 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny spadek jego notowań względem poprzedniego badania w którym zaufanie do niego zadeklarowało 48,9 proc. ankietowanych.

Ostatni stopień podium może być dla wielu zaskoczeniem. Znalazł się na nim były i zapewne przyszły premier Donald Tusk. Lidera Koalicji Obywatelskiej, jako godnego zaufania wskazało 43 proc. badanych. Oznacza to wzrost poziomu zaufania do szefa PO o 2,4 pkt. proc.

Politycy PiS coraz słabiej

Polityków żegnającej się z władzą partii Jarosława Kaczyńskiego próżno szukać również na kolejnym miejscu rankingu. Czwarta lokata przypadła bowiem liderowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Zaufaniem darzy go obecnie 42,3 proc. badanych.

Dopiero na piątym miejscu znalazł się dawny lider rankingu zaufania, czyli prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa może obecnie pochwalić się zaufaniem na poziomie 39 proc., co oznacza, że zaliczył kolejny spadek, ponieważ w poprzednim badaniu wskazało go 41,5 proc. badanych.

Tuż za plecami prezydenta znalazł się Mateusz Morawiecki. Według badania, premier cieszy się zaufaniem 33,7 proc. Polaków. To wynik niemalże identyczny do tego, jaki uzyskał w poprzednim sondażu, w którym, jako godnego zaufania, wskazało go 34 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Najwięksi wygrani wyborów? Nowy ranking zaufania nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Hołownia o „fejmie i hypie” wokół Sejmu. „Mnie to bardziej przeraża”