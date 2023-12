Limanowa. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wielokrotnego wykorzystania 14-latki

Śledztwo w sprawie wykorzystania seksualnego 14-letniej mieszkanki powiatu limanowskiego zostało wszczęte 8 listopada. Podejrzanymi w sprawie są trzej mężczyźni w wieku od 25 do 28 lat. W stosunku do głównego podejrzanego – 28 latka, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Wszyscy podejrzani to również mieszkańcy powiatu limanowskiego.

Prokuratura ze względu na dobro poszkodowanej i delikatny charakter sprawy podjęła decyzję o nieujawnianiu szczegółów dochodzenia.

Wielokrotnie wykorzystana 14-latka

Jak donosi serwis limanowa.in, zarzuty dotyczą nie tylko przestępstwa na tle seksualnym. Śledczy uważają, że mężczyźni odurzyli swoją ofiarę, a następnie wielokrotnie ją wykorzystali. – Śledztwo dotyczy przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz przestępstwa z ustawy o przeciwdziałania narkomanii – przekazał w rozmowie z serwisem prokurator Mirosław Kazana.

Mimo tak poważnych zarzutów wobec dwóch pozostałych podejrzanych nie zastosowano aresztu tymczasowego. Mężczyźni w wieku 25 i 27 lat musieli wpłacić poręczenie majątkowe oraz nałożono na nich nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Zostali objęci dozorem policyjnym, mają zakaz zbliżania się do poszkodowanej na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt i nie mogą również kontaktować się między sobą.

Obrońca 28-latka, na którym ciążą najpoważniejsze zarzuty odwołał się od decyzji sądu pierwszej instancji dotyczącej zastosowania aresztu tymczasowego w wymiarze trzech miesięcy. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu utrzymał jednak w mocy decyzję Sądu Rejonowego w Limanowej.

