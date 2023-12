Ojciec Tadeusz Rydzyk z apelem do słuchaczy. „Powstańmy z kanap”

Kontrowersyjny duchowny zaapelował do swoich słuchaczy i zaprosił ich do wspólnego świętowania, zachęcając ich jednocześnie do „powstania z kanap” i wsparcia jego inicjatywy.

Ojciec Rydzyk chce, aby jubileusz Radia Maryja był nie tylko okazją do świętowania w gronie wiernych, ale także do spotkania duchownych, działaczy społecznych i polityków z wysokiego szczebla.

Rydzyk prosi słuchaczy o „trochę wysiłku”

Jak donosi „Super Express”, redemptorysta prosi o „trochę wysiłku”, tym samym przekonuje, że taka inicjatywa przyniesie „wiele radosnych Bożych energii”.

Wydarzenie, które odbędzie się 2 grudnia w Toruniu, ma przyciągnąć tłumy. Planując to wyjątkowe święto, Ojciec Rydzyk liczy na obecność tysięcy wiernych. Aby zachęcić do uczestnictwa, przygotowano szereg atrakcji, a wisienką na torcie ma być występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Duchowny podkreślił też znaczenie kultury wysokiej jako narzędzia do szerzenia wartości chrześcijańskich.

Atrakcje podczas 32. urodzin Radia Maryja

Oprócz koncertów i atrakcji kulturalnych, goście jubileuszu będą mieli okazję skosztować wyrobów przygotowanych przez leśników. Ojciec Rydzyk zaznacza, że jedzenie i kultura stanowią istotne elementy, które łączą ludzi i tworzą atmosferę wspólnoty.

– „Już mało czasu, spieszmy się. Powstańmy z kanap i przybywajmy! To tylko trochę wysiłku, który w efekcie daje wiele radosnych Bożych energii” – napisał w komunikacie do słuchaczy ojciec Tadeusz Rydzyk.

Mimo apelu o obecność na uroczystościach, dla tych, którzy nie będą mogli przybyć, przygotowana zostanie transmisja, którą będzie można śledzić za pośrednictwem mediów należących do Ojca Rydzyka.

