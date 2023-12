Ważne ostrzeżenie od RCB. „Jeśli możesz, zostań w domu”

IMGW poinformował, że do Polski znad Alp nadciąga niż Robin, który będzie odpowiedzialny za śnieżną pogodę. W związku z tym instytut wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, przeworskim, leżajskim

Mieszkańcy niektórych powiatów z województw małopolskiego i podkarpackiego otrzymali już alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w których jest mowa o obfitych opadach śniegu. Uwaga! Dziś w nocy i jutro (01/02.12) intensywne opady śniegu. Drogi mogą być nieprzejezdne. Zachowaj ostrożność. Śledź komunikaty pogodowe – brzmi treść wiadomości.

Sobota 2 grudnia przyniesie duże zachmurzenie. W pasie od Śląska i Małopolski, przez ziemię łódzką, po Lubelszczyznę, Mazowsze i Podlasie wystąpią opady śniegu rzędu 5-8 cm. W górach będą one bardziej obfite i spadnie tam do 15 cm śniegu. W nocy z soboty na niedzielę w niektórych regionach może spaść od 10 do 15 cm śniegu. Warunki na drogach będą trudne. Termometry w najcieplejszej chwili soboty wskażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu.

Na niedzielę 3 grudnia prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. W większości kraju będą pojawiać się przelotne opady śniegu, spadnie go do 1-4 cm. Bez opadów dzień upłynie jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 st. C na Śląsku do -1 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.