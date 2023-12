Taki majątek ma Szymon Hołownia. Jest pierwsze oświadczenie marszałka Sejmu

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, posłowie są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych. Na stronie internetowej Sejmu można znaleźć najnowsze dokumenty dotyczące majątku polityków. Po raz pierwszy oświadczenie majątkowe musiał złożyć Szymon Hołownia.

Wynika z niego, że do tej pory marszałek Sejmu zgromadził na swoim koncie 28,9 tys. zł oszczędności. Ponadto ma 21,5 tys. dol oraz 13 tys. euro. Jest także w posiadaniu papierów wartościowych w Funduszu Inwestycyjnym, których wartość to 57 tys. zł.

Majątek Szymona Hołowni

Jednocześnie Szymon Hołownia (wraz ze swoją żoną) jest właścicielem trzech nieruchomości. Pierwsza z nich to dom o powierzchni 254 m kw. razem z działką o wielkości 1584 m kw. Wycena całości to 2 mln 898 tys. zł. Druga nieruchomość to mieszkanie o powierzchni 64,5 m kw., które wyceniane jest na 1 mln 620 tys. zł. Ponadto marszałek Sejmu ma także siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 ha. Jego wartość to 554 tys. zł.

Szef Polski 2050 poinformował również, że z tytułu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medialnych, autorskich, szkoleniowych i doradczych uzyskał w ubiegłym roku przychód w wysokości 515 tys i dochód w wysokości 240 tys. Działalność została zakończona z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Z oświadczenia majątkowego wynika również, że Szymon Hołownia posiada ikonę współczesną o wartości około 20 tys. złotych oraz obraz, którego szacunkowa wartość to około 12 tys. złotych.

Jak czytamy w dokumencie, marszałek ma też zobowiązania finansowe. Szymon Hołownia zaciągnął wraz z żoną kredyt na zakup domu w wysokości 1,477 mln zł, a także kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości – 568 tys.zł.

