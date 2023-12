Kontrola graniczna na przejściu ze Słowacją. Jest decyzja MSWiA

Resort uzasadnił swoją decyzję zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego związanego z wystąpieniem „poważnego zagrożenia nielegalną imigracją”. Z tego względu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker przedłużył tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką na okres od 4 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

Utrzymano dotychczasowy zakres ruchu granicznego w obecnie funkcjonujących przejściach granicznych. Wykaz funkcjonujących przejść granicznych ze Słowacją znajduje się na stronie internetowej MSWiA.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach.

Kontrole na granicy ze Słowacją od 4 października

Tymczasowa kontrola na granicy polsko-słowackiej obowiązuje od 4 października. Pierwotnie decyzja miała obowiązywać przez 10 dni, jednak 12 października ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o przedłużeniu jej do 2 listopada. Następnie okres ten przedłużono: od 3 do 22 listopada oraz na 11 dni, od 23 listopada do 3 grudnia.

Kontrole są prowadzone na kierunku wjazdowym do Polski. Celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego.

Granicę można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach: dziewięciu przejściach drogowych, trzech kolejowych oraz dziesięciu pieszych przejściach granicznych, przeznaczonych wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Mariusz Kamiński podkreślał, że „jedyną właściwą odpowiedzią na falę nielegalnej migracji, która zalewa Europę, jest twarda obrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej i zmiana unijnego systemu azylowego”.

