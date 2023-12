Imponujący majątek Romana Giertycha. Milionowe dochody i drogie mieszkanie

Nowi posłowie po zaprzysiężeniu musieli wypełnić jeszcze jeden obowiązek. Zgodnie z przepisami każdy z parlamentarzystów musiał wypełnić oświadczenie majątkowe. Z dokumentów opublikowanych przez Kancelarię Sejmu wynika, że Roman Giertych zgromadził pokaźny majątek.

Mecenas ma oszczędności w dwóch walutach: 106,5 tys. zł oraz 273,3 tys. euro (blisko 1,2 mln zł). Ponadto wykazał, że posiada 30 tys. zł, 5 tys. euro i 5 tys. dol. w gotówce.

Majątek Romana Giertycha

Poseł Koalicji Obywatelskiej jest także właścicielem mieszkania o powierzchni 60 m kw. oraz komórki lokatorskiej liczącej 4 m kw. Szacowana wartość nieruchomości to blisko 1,5 mln zł. Oprócz sprawowania mandatu poselskiego, Roman Giertych jest czynnym prawnikiem.

W oświadczeniu majątkowym podkreślił, że uczestniczy w dwóch spółkach: Kancelaria Adwokacka Roman Giertych oraz Giertych Kancelarie Prawne S.K.A. Z jego deklaracji wynika, że w 2022 roku osiągnął 2 mln 527 tys. zł przychodu, z czego dochód to 1 mln 71 tys. zł. To jednak nie wszystkie źródła dochodu adwokata. Uzyskuje on również środki z tytułu praw autorskich. To 49,2 tys. zł przychodu, z czego dochód to 24,6 tys. zł.

Samochód i szabla Romana Giertycha

Mecenas jest ponadto właścicielem samochodu Ford Galaxy rocznik 2013 oraz szabli, której wartość jest szacowana na około 15 tys. złotych.

Roman Giertych poinformował, że posiada także zobowiązania pieniężne. Najważniejsze to pożyczka od swojej kancelarii m.in. na zakup mieszkania. Do spłaty pozostało mu jeszcze 991,1 tys. zł. Oprócz tego poseł Koalicji Obywatelskiej wykazał wierzytelność w kwocie 194,8 tys. zł oraz posiadanie czterech kart kredytowych z wysokością zadłużenia do ok. 200 tys. zł. Zadeklarował, że są one niewykorzystane.

