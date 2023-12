Atak nożownika w Kadzidle na Mazowszu. Sąd zdecydował ws. podejrzanego

W środę, 28 listopada, opinią publiczną w całym kraju wstrząsnęły doniesienia z miejscowości Kadzidło w województwie mazowieckim.

Trzy osoby odniosły obrażenia

18-letni Albert G. dokonał ataku z użyciem noża podczas zajęć w tamtejszym Zespole Szkół Powiatowych. Ofiarami padło troje uczniów: 19-latkę i dwóch 19-latków.

Dwie z ofiar znajdują się w stanie ciężkim, choć stabilnym. Trzecia ofiara odniosła mniej poważne obrażenia. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany już ok. godzinę później w odległości kilkuset metrów od szkoły.

— Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas ok. 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż — opowiedział w rozmowie z „Polsat News” jeden ze świadków ataku.

Albertowi G. grozi dożywocie

Prokuratura postawiła Albertowi G. zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi za to kara od 15 lat do nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 18-latek złożył już wyjaśnienia i częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Śledczy wykluczyli motyw zawodu miłosnego, lecz na tym etapie postępowania przygotowawczego nie będą zdradzać więcej szczegółów.

– Co do okoliczności związanych z treścią jego wyjaśnień niestety nie możemy państwu przekazać. Te informacje będą weryfikowane – ucięła spekulacje w rozmowie z „Radiem dla Ciebie” prok. Edyta Łuksiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Albert G. został tymczasowo aresztowany

W piątek, 1 grudnia, Sąd Rejonowy w Ostrołęce przychylił się do wniosku prokuratury i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

„Na okres trzech miesięcy, do dnia 27 lutego 2024 r. Podejrzany pozostaje do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez ostrołęcki sąd.

Czytaj też:

Uderzył matkę w twarz, zabił jej psa. 32-latek trafił do aresztuCzytaj też:

Limanowa. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wielokrotnego wykorzystania 14-latki