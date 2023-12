Nominacja Dominiki Chorosińskiej wywołała sporo kontrowersji. Oto majątek minister kultury

Z oświadczenia majątkowego, które nowa minister kultury złożyła w połowie listopada wynika, że ma on dość skromne oszczędności w wysokości 20 tys. złotych.

Jaki majątek ma Dominika Chorosińska?

Poza tym Dominika Chrosińska jest właścicielką nieruchomości. Ma dwa mieszkania – jedno o powierzchni 92 m kw., którego wartość oszacowano na 600 tys. zł. Druga nieruchomość jest mniejsza – ma powierzchnię 42 m kw. Wartość lokalu szacuje się na 300 tys. zł. Ponadto w oświadczeniu Dominika Chorosińska napisała, że ma własnościowy udział w działce rolnej o wartości 180 tys. zł. Do drugiej nieruchomości przynależy też działka rolna, o wartości 180 tys. zł.

Szefowa resortu kultury posiada również samochód marki BMW z 2006 r. Według oświadczenia majątkowego polityczka Prawa i Sprawiedliwości ma do spłacenia kredyt hipoteczny we frankach. Pozostało jej jeszcze do spłacenia prawie 60 tys. franków czyli ok. 276 tys. zł.

Zarobki Dominiki Chorosińskiej

Jak czytamy w dokumencie, Dominika Chorosińska otrzymała 65 tys. z tytułu uposażenia poselskiego. Zarobiła także 9,3 tys. zł z diety parlamentarnej (kwota opodatkowana, z podatkiem było to 36 tys. zł). Z tytułu praw autorskich Dominika Chorosińska zarobiła 4,8 tys. zł natomiast 311 zł to przychody z tytułu zwiększonego budżetu na podróże zagraniczne.

Dominika Chorosińska nową minister kultury

Podczas uroczystości powołania nowego rządu w Pałacu Prezydenckim poznaliśmy nazwiska ministrów, którzy zasiedli w gabinecie Mateusza Morawieckiego.

Najwięcej emocji wywołała nominacja na stanowisko minister kultury dla Dominiki Chorosińskiej. Posłanka PiS grała w przeszłości w popularnych serialach m.in. „M jak miłość” oraz „Zostać miss”. Chorosińska grała także wdowę w kontrowersyjnym filmie „Smoleńsk” w 2016 roku. I chociaż produkcja została skrytykowana zarówno przez krytyków jak i widzów, aktorka w wywiadach zapewniała, że jest zachwycona końcowym efektem.

Po zaprzysiężeniu nowego rządu internauci przypomnieli fragment rozmowy z nową szefową resortu kultury. Polityk PiS udzieliła w 2019 roku wywiadu Radiu Zet, z którego wynikało, że ma pewne problemy z odpowiedzią na dość proste pytania dotyczące polskiej polityki.

Nagranie z Dominiką Chorosińską hitem sieci

Prowadząca program Beata Lubecka chciała się dowiedzieć od Dominiki Chorosińskiej ilu posłów zasiada w polskim Sejmie. To pytanie wyraźnie wprowadziło ówczesną posłankę w zakłopotanie. Była gwiazda serialu M jak miłość wiedziała wprawdzie, kto jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej, ale pytanie o próg wiekowy dla prezydenta wyraźnie sprawiło problemy. – 70 lat? – dopytywała, zmieniając po chwili swoją odpowiedź na 18 lat.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, kto był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. – Olszewski? – zapytała Chorosińska. – A nie Mazowiecki? – odparła prowadząca wywiad Beata Lubecka. – Sprawa dyskusyjna – skomentowała ze śmiechem polityk PiS.

