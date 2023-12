Wrocław. Padły strzały. Mieszkańcy otrzymali alert RCB w związku z obławą

We Wrocławiu przy ul. Studenckiej padły strzały. Dolnośląscy policjanci poszukują Maksymiliana Faściszewskiego, który – jak przekazały służby – może być niebezpieczny.

Funkcjonariusze opublikowali portret pamięciowy. Mieszkańcy otrzymali alert RCB. „W związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano ALERT RCB” – przekazano.

Trwa policyjna obława po strzelaninie we Wrocławiu. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Komenda Wojewódzka Policji przekazała, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy na terenie Wrocławia. Służby nie precyzują, co dokładnie się stało, ale wiadomo, że dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych, a ich stan jest krytyczny i zagrażający zdrowiu. Lokalne media potwierdzają, że doszło do strzelaniny.

Funkcjonariusze policji z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu pracują pod nadzorem prokuratora i starają się ustalić okoliczności zdarzenia. Służby poszukują obecnie 44-latka, który ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Mężczyzna nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem.

W komunikacie poinformowano, że to Maksymilian Faściszewski, który poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa. Sprawca może być uzbrojony i niebezpieczny. Policja apeluje, by wszystkie osoby, które widziały, bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, skontaktowały się pod numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

