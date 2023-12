Maksymilian F. usłyszał zarzuty. „Usiłowanie zabójstwa dwóch policjantów”

Do zdarzenia doszło w piątek w nocy przy ulicy Sudeckiej 90 we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali Maksymiliana F., który poszukiwany był listem gończym. Funkcjonariusze przewieźli go na komisariat, gdzie nie było jednak miejsc w izbie zatrzymań. Wtedy kolejni policjanci zabrali 44-latka na drugi komisariat. Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że w radiowozie mężczyzna wyciągnął ukrytą broń, najprawdopodobniej pistolet czarnoprochowy, i oddał strzały w głowy siedzących przed nim policjantów.

W mieście zorganizowano obławę, która zakończyła się w sobotę rano, gdy zatrzymano Maksymiliana F. Ranni funkcjonariusze przebywają w szpitalu. Obaj są w ciężkim stanie. Policja przekazała, że 44-latek był ścigany listem gończym za wcześniejsze przestępstwa. Pojawiły się również doniesienia o nagraniu, które Maksymilian F. opublikował wcześniej w mediach społecznościowych. „Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień pierwszy” – odgrażał się mężczyzna.

Maksymilianowi F. grozi dożywocie

Rzecznik Prokuratury Krajowej Karol Borchólski od początku informował, że Maksymilian F. usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Oficjalnie prokurator postawił zarzuty 44-latkowi w sobotę wieczorem. – Prokurator Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanemu Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, kwalifikowane z art. 13 par. 1 oraz art. 148, par. 3 Kodeksu karnego. Czyny te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności – potwierdził w rozmowie z Polsat News Borchólski.

Prokurator poinformował również, że po zakończeniu czynności procesowych zapadnie decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania.

