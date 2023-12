Gorący tydzień w polskiej polityce. Wiatraki, rozprawa TK i wybory kopertowe

W ostatnich tygodniach polska polityka stała się nie tylko centralnym punktem życia publicznego w Polsce, lecz tak że – nieoczekiwanie – źródłem rozrywki. Ci, którzy z utęsknieniem czekają na kolejne sejmowe transmisje nie będą w tym tygodniu zawiedzeni.

Wiatraki i pierwsze zawirowania w nowej koalicji

Ogromne emocje wzbudzi zapewne, zgłoszona przez KO i Polskę 2050, ustawa o wsparciu odbiorców energii. Do projektu dodany został kontrowersyjny fragment dotyczący farm wiatrowych, co natychmiast zauważyli politycy PiS i całej sprawie nadali miano „afery wiatrakowej”. Zdaniem krytyków, proponowane przepisy przewidują, że wiatraki będzie można wznieść zaledwie 300 metrów od domów mieszkalnych, a co więcej, otwierają również furtkę do wywłaszczeń terenów prywatnych pod farmy wiatrowe.

Zapisy przedłożonej ustawy stały się powodem pierwszych poważniejszych tarć w koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, co skrzętnie wykorzystują politycy PiS. Na poniedziałek swoje konferencje prasowe w tej sprawie zaplanowali najważniejsi przedstawiciele partii z Mariuszem Błaszczakiem, Jackiem Sasinem i Przemysławem Czarnkiem na czele.

Trybunał Konstytucyjny i wniosek Ziobry

O podgrzanie atmosfery politycznej w Polsce zadba również Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Wszystko za sprawą Zbigniewa Ziobry, który złożył do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności artykułu 279 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No mocy tego przepisy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nakładać kary finansowe na kraje członkowskie.

Trybunał, w skład którego wchodzą byli politycy PiS jak Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz oraz jeden z najbliższych współpracowników Ziobry, Bogdan Święczkowski, oceni tym samym, czy nałożone na Polskę środki tymczasowe były zgodne z polskim prawem. Kary TSUE dotyczyły m.in. zmian zaprowadzonych przez, podlegający Ziobrze resort sprawiedliwości. Trwanie polskiego rządu przy stanowisku dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego kosztowało polskich podatników 1 milion euro dziennie.

Komisja ds. wyborów kopertowych

W czwartek posłowie zajmą się ponownie tematem planowanych w nowej kadencji komisji śledczych. Trzy zapowiadane komisje mają zająć się tematami afery wizowej, inwigilacji przy pomocy Pegasusa oraz wyborów kopertowych. Właśnie ostatnią z wymienionych zajmie się Sejm jeszcze przed końcem tygodnia. W harmonogramie czwartkowej odsłony posiedzenia Sejmu znalazły się: sprawozdanie komisji w tej sprawie oraz wystąpienia przedstawicieli klubów i kół poselskich.

Przy okazji dyskusji o komisji w centrum uwagi znajdzie się niewątpliwie były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk, komentując plany nowej sejmowej większości, wyraził nadzieję, że jeśli komisja faktycznie powstanie, to oczyści fo z wszelkich podejrzeń. – Traktuję tę komisję śledczą, jeśli ona powstanie i będzie komisją z prawdziwego zdarzenia, że spowoduje, iż będziemy mogli odeprzeć te wszystkie nieprawdziwe informacje i fake newsy – powiedział Sasin w rozmowie z Onetem.

Co jeszcze?

Choć uwaga opinii publicznej będzie skupiona na najgorętszych tematach, to rozpoczynający się temat przyniesie również mniej emocjonujące, a równie ważne wydarzenia.

We wtorek i środę Rada Polityki Pieniężnej będzie obradować nad wysokością stóp procentowych. Będzie to ostatnie posiedzenie RPP w tym roku. Zaplanowana została również konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Posłowie zajmą się zapowiadanymi przez Szymona Hołownię zmianami w regulaminie Sejmu, a prezydent odwiedzi Śląsk, gdzie weźmie udział m.in. w uroczystościach z okazji 30-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

