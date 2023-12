Rydzyk zatroskany losem młodzieży. „Uwięzieni w internetach”

W środę w Toruniu odbywały się uroczystości związane z obchodami 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Tradycyjnie przy tej okazji głos zabrał o. Tadeusz Rydzyk. Cześć swojego wystąpienia biznesmen poświęcił polskiej młodzieży, sugerując, że postawa młodych Polaków wymaga natychmiastowej interwencji.

– Młodzież poderwać! Wszyscy! Księża, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Do roboty, naprawdę. Przekazać historię. Nie żartuję – grzmiał redemptorysta do zgromadzonych.

Rydzyk o „internetach”

Zakonnik ocenił, że jeżeli młodzież nie zostanie odciągnięta od swoich dotychczasowych zajęć, to „Polska zginie”. – Widzicie, co się dzieje w Polsce? Nie? Polska młodzież została uwiedziona przez te internety. Trzeba się wziąć do roboty. Chcecie, żeby Polska zginęła? Polska Jana Pawła II? Chcecie, żeby papieża obrzucono błotem? Nie? To trzeba się za młodzież wziąć – mówił. Do słów 78-letniego toruńskiego biznesmena, nie odniósł się żaden przedstawiciel młodzieży.

Rydzyk pokusił się również o ocenę polskich mediów, sugerował, że Polacy padają ofiarą kłamstw kolportowanych przez telewizję w tym TVN. – Wy się śmiejecie...Ale ile lat my to mówimy... Jakie są kłamstwa w mediach. Polacy to piją jak wodę. I katolicy. Ilu ludzi jeszcze wczoraj pytało mnie o maybachy. Co za głupota. Ale to byli towarzysze. Oni rozprowadzali takie wiadomości – powiedział.

Andrzej Duda o Radiu Maryja

Jak co roku, na obchodach urodzin Radia Maryja nie zabrakło polityków PiS. Pojawili się między innymi Antoni Macierewicz i Przemysław Czarnek. Na obchodach zabrakło jednak związanego z partią prezydenta Andrzeja Dudy. Głowę państwa reprezentowała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Podczas uroczystości odczytany został list Dudy do słuchaczy toruńskiej rozgłośni. „Radio Maryja spopularyzowało ideę zaangażowania w sprawy publiczne i odpowiedzialności za ład moralny nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także społecznym” – napisał prezydent.

Czytaj też:

380 mln zł na „dzieła” o. Rydzyka. Środki z ministerstw i unijnych projektówCzytaj też:

Ojciec Rydzyk poleca książki pod choinkę. Wśród nich „HiT” Roszkowskiego