Nowa gwiazda TVP z zarzutami manipulacji. Co wytknęła jej REM?

Internauci zauważyli niedawno, że uczestniczka sond ulicznych, która jakiś czas temu wypowiadała się w „Wiadomościach” TVP jako „mieszkanka Skierniewic” została reporterką głównego wydania serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej. W swoim biogramie na X Monika Borkowska opisuje siebie jako „Polka, mama, patriotka, dziennikarka, publicystka, specjalistka ds. budowania wizerunku i PR”.

Borkowska prowadzi niektóre programy publicystyczne w TVP Info (m.in. „Minęła 8”, „Minęła 9”, „Za czy przeciw”), a wcześniej była reporterką w TVP3 Łódź. Wiadomo, że w przeszłości pracowała też dla TV Polonia oraz przez 7 lat dla Telewizji Polsat.

Zarzuty REM wobec Moniki Borkowskiej

Okazało się, że nowa dziennikarka TVP zmierzyła się już z zarzutami nierzetelnego przygotowywania swoich materiałów. W 2022 roku Marcin Masłowski, rzecznik prasowy prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej złożył skargę do Rady Etyki Mediów na materiał Borkowskiej.

Zarzucił jej, że w jednym przedstawiła działaczy społecznych, którzy w rzeczywistości są aktywnymi politykami. Byli to: Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, wielokrotna kandydatka ugrupowań prawicowych oraz Wojciech Bednarek, były działacz Platformy Obywatelskiej. Materiał dotyczył spółki Łódzkie Nieruchomości utworzonej przez miasto. Wirtualne Media piszą, że Rada Etyki Mediów zgodziła się z jego zarzutem. Uznała, że takie działania Borkowskiej „naruszyły zasady prawdy, obiektywizmu oraz szacunku i tolerancji Karty Etycznej Mediów”.

Sama zainteresowana skomentowała artykuł na X. „Nie w TVP Łódź cieszą się, że »poszłam wyżej«. To w łodzkim magistracie otwierali szampana. Śmieszy mnie to nadpobudliwe zainteresowanie. Dzwonią wszędzie, tylko nie do mnie. A mogliby się dowiedzieć wielu ciekawostek. Chętnie powiem, co sądzę o REM” – napisała, dodając emotikon wyrażający płacz ze śmiechu.

To niejedyne zarzuty wobec dziennikarki.

– Ta pani wielokrotnie obrażała wielu radnych. Do tej pory nikogo za to nie przeprosiła. Sprawy były umarzane lub prokuratura ich nawet nie wszczynała. A pani Borkowska śledziła sprawy mafijne radnych, z których wyszło totalne zero – powiedział Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi w rozmowie z lodz.pl.

Czytaj też:

Kłótnia w łódzkim studiu TVP3. Poseł Trela upomina dziennikarkęCzytaj też:

Danuta Holecka odczytała w „Wiadomościach” oświadczenie. „TVP przeprasza”