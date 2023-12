Żakowski chce oddać PiS część TVP. Ostra reakcja Lisa i Giertycha

Żakowski swoim zaskakującym pomysłem na media publiczne podzielił się podczas debaty Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych. – Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy pomyśleli o tym, jak podzielić się pieniędzmi, infrastrukturą, mediami, tymi które mają charakter publiczny, są finansowane z środków publicznych, z tymi, którzy przegrali wybory w październiku – powiedział dziennikarz.

Żakowski: Oni wrócą do władzy

Dziennikarz, wyjaśniając swoją koncepcję, powiedział, że należy przygotować się na powrót PiS do władzy i już teraz przeciwdziałać ewentualnemu przejęciu całkowitej kontroli nad publicznymi mediami. – To jest bardzo trudna sprawa. Włosi podzielili się kanałami na przykład. Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że Dwójka będzie PiS-owska? Jeżeli nie, to oni po dojściu do władzy, a to się stanie, zabiorą sobie znowu wszystko – mówił.

Zaznaczył, że nie można pomijać faktu, że w społeczeństwie istnieje wyraźny podział na zwolenników i przeciwników odchodzącej władzy. A podział mediów publicznych, mógłby nieco złagodzić wzajemne animozje. – Jeżeli się tym państwem nie podzielimy w sposób, który druga strona odbierze, jako gest być może szczodry, to żadne media publiczne nie będą istniały, bo oni zbudują swoje media prywatne, a te, które my będziemy im oferowali, po prostu odrzucą i będą stali z napisem "TVP łże", tak jak państwo stali, za co jestem ogromnie wdzięczny – podkreślił.

Giertych: Mam lepszą propozycję

Pomysł Żakowskiego nie przypadł do gustu Romanowi Giertychowi, który wyraz swojej dezaprobaty dał na Twitterze. „Pan Jacek Żakowski proponuje oddać TVP 2 dla PiS. Mam lepszą propozycję. Niech Agora S.A. odda TOK FM dla PiS. I Żakowskiego wezmą jako redaktora naczelnego” – napisał poseł. Ironizował również, że PiS powinien dostać połowę ministerstw w nowym rządzie.

Z Żakowskim nie zgodził się również były naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis, który również przedstawił swoją kontrpropozycję. „Ja proponuję, by dać PiS-owi kopa w tyłek, a w ramach ustępstw rano albo przed północą na kanale TVP Historia codziennie dawać wydanie 'Wiadomości' z czasów rządów PiS” – napisał.

