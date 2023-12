Wyjątkowe miejsce w Pogorzelicach. Hospicjum już w przyszłym roku przyjmie pierwszych podopiecznych

Hospicjum w Pogorzelicach miało powstać najwcześniej w 2026 roku, przy założeniu, że do tego czasu udałoby się zebrać wystarczające fundusze. Wsparcie ze strony naszego głównego fundatora skraca ten czas aż o dwa lata, a jednocześnie kończy siedem lat ciężkich zmagań w pozyskiwaniu środków na to, aby powstało hospicjum, które jest nam bardzo potrzebne.

- Dzień 20 października br. jest dniem, w którym dla mnie, całego zespołu i wszystkich darczyńców materializuje się marzenie o hospicjum stacjonarnym w naszej okolicy. To dzień, który zapoczątkowuje myślenie o nowych działaniach związanych już z uruchomieniem samej placówki. Dziękuję Fundacji Biedronki za dostrzeżenie i uznanie doniosłości tego przedsięwzięcia i za docenienie ogromu starań wszystkich nas, którzy tak bardzo zabiegamy o powstanie hospicjum w Pogorzelicach. – mówi Agata Kozyr, prezeska Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

Pomoc Fundacji

To już drugie hospicjum, które otrzymało środki z Fundacji Biedronki. – 1,5 roku temu, dzięki naszemu wsparciu, uruchomiono Hospicjum Fundacji Proroka Eliasza na Podlasiu. Zobaczyliśmy na własne oczy, jak potrzebne i ważne są tego typu miejsca, poznaliśmy historie pacjentów, ale też wyzwania z jakimi wiąże się tak ogromna inwestycja. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne ujęła nas determinacją, rozsądnym planowaniem i umiejętnością budowania silnej społeczności wokół hospicjum, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć budowę placówki – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Choroby nowotworowe stanowią w Polsce drugą najczęstszą przyczynę zgonów. W hospicjach w całej Polsce brakuje miejsc. W powiecie lęborskim, liczącym ponad 66 tys. mieszkańców, brakuje hospicjum stacjonarnego. Na wolne miejsce w hospicjach, znajdujących się w odległości 50-80 km od Lęborka, chorzy oczekują nawet po 3-4 tygodnie. Wielu z nich, ze względu na terminalne stadium choroby, nie doczekuje tego wsparcia. Jeżeli rodzinie i bliskim szczęśliwie uda się znaleźć miejsce, kolejnym utrudnieniem dla nich jest odległość. Zamiast spędzać ostatnie chwile z osobą chorą, zwykle najbliżsi tracą cenny czas na pokonywanie dziesiątek kilometrów w aucie lub pociągu na dojazd do i z hospicjum.

Nowy punkt na mapie Polski

Hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach będzie kolejnym miejscem na mapie Polski w zakresie całodobowej opieki hospicyjnej i paliatywnej. Usytuowane jest w odległości 7km od Lęborka, blisko trasy przelotowej S6 na odcinku Słupsk-Gdańsk, na pięknej działce o powierzchni 0,9 ha, podarowanej fundacji 30 stycznia 2020 roku przez prywatnych darczyńców z Gdyni. Projekt budynku powstał dzięki zaangażowaniu pro bono lokalnego biura architektonicznego i projektantów branżowych. Przy wsparciu bardzo dużej liczby darczyńców: osób prywatnych i firm, oraz dzięki środkom pozyskanym częściowo z budżetu państwa i od samorządów lokalnych Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne we własnym zakresie pozyskała łącznie prawie 7 mln złotych. Budowa hospicjum w Pogorzelicach ruszyła w marcu 2021 roku.

Dzięki hospicjum w Pogorzelicach ok. 130 tysięcy mieszkańców regionu (powiatu lęborskiego i gmin sąsiadujących) uzyska dostęp do profesjonalnej opieki hospicyjnej w trybie stacjonarnym. Uwzględniając średni czas pobytu w hospicjum, między 18 a 30 dni, rocznie placówka pomoże średnio 200-250 chorym u kresu życia. Pobyt w hospicjum, zgodnie z fundamentalnymi założeniami ruchu hospicyjnego, będzie bezpłatny.

Najważniejsze dane dotyczące budynku hospicjum:

powierzchnia zabudowy – 1625 m 2

powierzchnia całkowita budynku – 3214 m 2

powierzchnia użytkowa – 2335 m2

PARTER:

10 pokoi (4 pokoje x 1-osobowe, 6 pokoi x 2-osobowych) z własną łazienką, wyjściem na taras/ogródek zapewniających łącznie 16 miejsc ,

, recepcja,

Strefa hospicyjna zawiera niezbędne pomieszczenia jak np.: pokój psychologa, pokój lekarza, gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarska, magazyny podręczne, apteka, zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, brudownik, pomieszczenie pro morte, pomieszczenie dla rodzin lub pacjentów do wspólnego przebywania, pomieszczenie dla wolontariuszy,

w pełni wyposażona kuchnia pozwalająca zapewnić całodobowe wyżywienie lub wyżywienie zgodnie z życzeniem chorego.

PODDASZE:

6 pokoi dla rodzin chcących spędzić czas ze swoimi bliskimi w czasie choroby i odchodzenia,

dla rodzin chcących spędzić czas ze swoimi bliskimi w czasie choroby i odchodzenia, mała sala konferencyjna dla potrzeb spotkań z zespołem, wolontariuszy lub organizacji szkoleń tematycznych dla pracowników, wolontariuszy, dla organizacji grup wsparcia dla rodzin pogrążonych w żałobie,

dla potrzeb spotkań z zespołem, wolontariuszy lub organizacji szkoleń tematycznych dla pracowników, wolontariuszy, dla organizacji grup wsparcia dla rodzin pogrążonych w żałobie, pomieszczenia administracyjne i techniczne.

Budynek składa się z dwóch krzyżujących się prostych form architektonicznych o skośnym dwuspadowym dachu nawiązującym do tradycyjnej zabudowy miejscowości. W miejscu przecięcia brył zlokalizowane jest główne wejście do budynku prowadzące do holu oraz recepcji, stanowiących łącznik pomiędzy strefą wejściową a częścią hospicyjną. Na przecięciu wspomnianych wyżej brył zlokalizowana jest kaplica. Budynek w całości pozbawiony jest barier architektonicznych oraz przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych – poziom parteru zlokalizowany jest na poziomie terenu, piętro natomiast obsługiwane będzie przez windę. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku powstanie ogród dla podopiecznych hospicjum w oparciu o istniejący starodrzew.