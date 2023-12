Śmierć 14-letniej Natalii z Andrychowa. Jest decyzja ws. policjantów

O decyzji KWP wobec czterech policjantów informuje TVN24. Dziewczynka przez kilka godzin leżała półprzytomna w centrum Andrychowa. Zmarła w szpitalu.

Ojciec zaginionej nastolatki oraz policja przedstawiała rozbieżne wersje na temat tego, jak policja zareagowała na zgłoszenie.

– Ojciec poszedł na komisariat i błagał, by policjanci szukali dziecka. Zadawali mu mnóstwo dziwnych pytań, zamiast od razu namierzyć komórkę Natalki i w ten sposób ją próbować zlokalizować — mówiła Faktowi osoba związana z rodziną zmarłej 14-latki. Jak dodała, dziewczyna „nigdy nie chorowała”.

– Informacja o zaginięciu dziewczyny wpłynęła do komisariatu policji w Andrychowie kilka godzin po tym, jak jej ojciec stracił z nią telefoniczny kontakt. W międzyczasie rodzina poszukiwała jej na własną rękę. W momencie otrzymania zawiadomienia o zaginięciu policjanci niezwłocznie wszczęli poszukiwania – mówiła st. asp. Agnieszka Petek z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Półprzytomna nastolatka w centrum miasta

Tragedia rozegrała się w ubiegły wtorek. 14-letnia Natalia wyszła z domu po godz. 8 rano. Szła w kierunku przystanku autobusowego, żeby pojechać do szkoły. Miała do pokonania ok. kilometra, szła prawdopodobnie jak zwykle przez centrum Andrychowa.

Około godz. 8:15 14-latka zadzwoniła do taty i powiedziała, że bardzo źle się czuje i nie wie, gdzie się znajduje. Było to w okolicy pełnej sklepów w centrum Andrychowa. Mimo to dziewczynka pozostała niezauważona przez kilka godzin. Dopiero około godziny 13:30 nieprzytomną 14-latkę znalazł znajomy jej rodziny. Wtedy jeszcze żyła, ale już była w stanie głębokiej hipotermii.

Karetka, którą wezwano na miejsce, przewiozła dziewczynkę do szpitala, niestety jej życia nie udało się uratować.

Śledztwo w sprawie przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Rzecznik prokuratury Janusz Kowalski przekazał TVN24, że sekcja zwłok odbyła się w piątek. Według wstępnych ustaleń przyczyną zgonu 14-latki była śmierć mózgowa spowodowana masywnym krwotokiem i obrzękiem mózgu.

