Napad rabunkowy w Poznaniu. Padły strzały

Do napadu rabunkowego doszło w centrum miasta. Trwa obława na przestępcę lub przestępców, którzy zdołali zbiec.

– Kilkanaście minut temu, a więc tuż przed godziną jedenastą doszło do napadu rabunkowego na ulicy Grobla. Osoba uprawniona do posiadania broni palnej oddała kilka strzałów. Na razie nie mam informacji, aby ucierpiała jakakolwiek osoba. Wszystkie nasze służby policyjne są postawione na nogi. Obława trwa – powiedział portalowi eska.pl Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Rzecznik wielkopolskiej policji powiedział, że mężczyzna przenosił pieniądze. Zostały mu one skradzione.

Jak poinformował nas przed południem zespół prasowy wielkopolskiej policji, trwa dokładne ustalanie przebiegu zdarzenia. Wstępnie ustalono, że strzały oddał wyłącznie napadnięty pracownik ochrony.

Napady w Polsce. Sterroryzowana pracownica kantoru

To kolejny w ostatnich dniach napad rabunkowy w Polsce. W piątek 1 grudnia około godziny 15 w Tarnogrodzie w województwie lubelskim do kantoru wszedł mężczyzna, który posługiwał się przedmiotem przypominającym broń palną.

– Sterroryzował i obezwładnił kobietę pracującą w tym kantorze po czym skradł gotówkę i oddalił się pieszo – relacjonowała Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Pracownica kantoru doznała lekkich obrażeń.

36-latka obrabowała na dwa banki. Jest w zaawansowanej ciąży