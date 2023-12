Poszukiwania 14-latki odwołane. Jest komunikat policji

Śląska policja poinformowała o odwołaniu poszukiwań za 14-letnią Wiktorią. Dziewczynka została odnaleziona przez policjantów na terenie Katowic. „Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziękujemy za zaangażowanie i każdy przekazany sygnał w sprawie zaginięcia Wiktorii” – napisali.

Poszukiwania 14-latrki rozpoczęły się w poniedziałek 4 grudnia. Biorąc pod uwagę niską temperaturę i zaburzenia ze spektrum autyzmu występujące u dziewczynki, śląscy policjanci zaapelowali do internautów o pomoc w poszukiwaniach. 14-latka miała opuścić ośrodek leczniczy w Kamieńcu, a konkretnie jego okolicę, gdzie ostatni raz widziana była z bawiącymi się dziećmi.

Zaginięcie 14-latki. Poszukiwania z udziałem dronów, psów tropiących

– Wszczęte wczoraj wieczorem poszukiwania trwały przez całą noc i trwają nadal. Wykorzystujemy wszelkie dostępne zasoby. Będziemy szukać do skutku – mówił we wtorek oficer prasowy policji w Tarnowskich Górach, sierżant sztabowy Kamil Kubica. Do poszukiwań zaangażowano psy tropiące z Warszawy oraz policjantów z dronami.

–Dziecko ze spektrum autyzmu opuściło plac zabaw i nie wiadomo, gdzie się udało. Jedna z hipotez mówi o tym, że w rejon Gliwic, Pyskowic mogła pojechać autobusem komunikacji miejskiej. Sprawdzaliśmy autobusy, sprawdzaliśmy też możliwą trasę pieszego dojścia do tych miejscowości. Sprawdzaliśmy też monitoring i nadal jest sprawdzamy. Liczymy na to, że jeśli dziecko udało się w rejon zabudowany, to ktoś je spostrzeże i powiadomi policję. Rozglądajmy się dookoła – apelował na antenie TVN24 rzecznik gliwickiej policji, podinspektor Marek Słomski.

