Lech Wałęsa w szpitalu. „Trafił mnie COVID...”

„Trafił mnie COVID”... – skomentował Lech Wałęsa. Były prezydent zamieścił zdjęcie ze szpitalnego oddziału z maseczką ochronną na twarzy. Pod wpisem pojawiły się życzenia powrotu do zdrowia od internautów.

Lech Wałęsa trafił do szpitala. To kolejny raz w ostatnim czasie

„Niech Pan się trzyma, panie prezydencie; życzę zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia. Cokolwiek by panu za zasługi obiecali po drugiej stronie niech pan nie idzie w stronę światła, to jeszcze nie czas. Polska wciąż Pana potrzebuje” – czytamy. „Panie prezydencie, życzymy panu dużo siły do walki z chorobą i mocno trzymamy kciuki za powrót do zdrowia” – dodaje kolejny internauta.

Jeszcze w niedzielę Wałęsa przebywał w Ustce, gdzie odbył serię spotkań. - Byliśmy w sanatorium w Ustce i prezydent gorzej się poczuł – powiedział TVN24 sekretarz byłego prezydenta Marek Kaczmar, którzy przyznał, że chory „przechodzi to ciężko”. Poinformował, że Wałęsa miał wysoką temperaturę i „postanowili wrócić do Gdańska”.

To kolejny raz, kiedy Wałęsa choruje na COVID-19. Poprzednim razem podzielił się z internautami doświadczeniami z 2022 r. „Nie mogę uwierzyć!!!! 3 razy zaszczepiony, pobrane 3 wymazy. Jestem zainfekowany. A. ból głowy B. Nie mogę rozgrzać ciała. C. Odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. CO robić” – pisał wówczas.

To kolejna wizyta byłego prezydenta w szpitalu w ostatnim czasie. Z początkiem października 2023 r. Lech Wałęsa zamieścił wpis ze zdjęciem. „I znowu mnie dostali!” – napisał były prezydent. O powody pobytu w szpitalu zapytaliśmy w jego biurze. „Szeroko rozumiane badania kontrole” – przekazał wówczas „Wprost” dyrektor biura Lecha Wałęsy Marek Kaczmar.

Wcześniej, w lipcu 2022 roku zamieścił zdjęcie, na którym widać go leżącego na łóżku, podpiętego do aparatury. Tak jak i tym razem, sprawę skomentował krótkim wpisem: „Bywa i tak”.

