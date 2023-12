TVN24 transmitowało pogrzeb 14-letniej Natalii. Stacja się tłumaczy

We wtorek odbył się pogrzeb 14-letniej Natalii z Andrychowa, po której śmierci wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec czterech policjantów. Całość ostatniego pożegnania była za zgodą rodziny transmitowana w internetowym serwisie TVN24. Ze względu na fakt, że dostęp do niego jest płatny, wywołało to niemałe oburzenie internautów.

Przypomnijmy: 14-letnia Natalia z Andrychowa zmarła we wtorek 29 listopada po tym, jak przez kilka godzin pozostawała niezauważona w centrum miasta. Kiedy trafiła do szpitala, temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie. Jej życia nie udało się uratować.

Transmisja z pogrzebu była dostępna w płatnym serwisie

„Za zgodą rodziny będziemy relacjonowali uroczystości pogrzebowe od godziny 13 w TVN24 GO” – poinformowała we wtorek stacja. Komunikat powtórzyła także po kilku godzinach.

Wśród komentarzy pod wpisem pojawiło się m.in., że jest to „niesamowity brak wyczucia”. Internauci wezwali również do rezygnacji z pomysłu. „Transmitowanie pogrzebu dziecka w płatnym kanale (w jakimkolwiek kanale też) to niesłychana nieprzyzwoitość. Są pewne granice, tu przekroczone tysiąckrotnie. Dodatkowo tuż po śmierci dziecka ludzie zazwyczaj zgodzą się na wszystko. Nie należy tego wykorzystywać” – skomentował decyzję stacji dziennikarz Patryk Słowik.

Stacja wydała komunikat

TVN24 wydało po tym komunikat, w którym komunikat zapowiadający transmisję z pogrzebu określiło jako „niefortunny”. „Od początku, jako redakcja, jesteśmy głęboko poruszeni historią Natalii. Szeroko relacjonowaliśmy ją na naszej antenie i w portalu, pozostając w stałym kontakcie z rodziną” – czytamy.

„W porozumieniu z nią zdecydowaliśmy się także, na relacjonowanie uroczystości pogrzebowych. Za tymi decyzjami stoi nasza wspólna troska o to, by historia Natalii nigdy się nie powtórzyła. Byśmy – wstrząśnięci tą tragedią – potrafili w przyszłości, systemowo i po ludzku, reagować na krzywdę drugiego człowieka. Komunikat zapowiadający transmisję z pogrzebu był niefortunny, za co przepraszamy” – dodała stacja.

Komunikat ten skomentowała Marzena Paczuska, dziennikarka związana przez lata z Telewizją Polską, a także członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. „Bez znieczulenia” – napisała w mediach społecznościowych.

