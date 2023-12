W całym kraju zawyły syreny. Służby żegnają zmarłych policjantów

Równo o godzinie 17 w całym kraju zawyły syreny, które pożegnały tragicznie zmarłych wrocławskich policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. Do akcji przyłączyły się także inne służby. „Cześć Ich pamięci” – czytamy.

Służby pożegnały tragicznie zmarłych policjantów

„Przed obeliskiem przy KGP Komendant Główny Policji gen. insp. J. Szymczyk wraz z Zastępcą nadinsp. P. Dobrodziejem oddali hołd naszym Kolegom, Danielowi i Ireneuszowi, którzy polegli we Wrocławiu postrzeleni przez bandytę oraz wszystkim innym poległym na służbie policjantom” – poinformowała na swoim głównym profilu policja.

Hołd zmarłym funckjonariuszom oddał także komendant Centralnego Biura Śledczego nadinsp. Paweł Półtorzycki w asyście insp. Marka Odyńca oddali hołd policjantom zamordowanym podczas służby. „Asp. szt. Ireneusz Michalak i asp. szt. Daniel Łuczyński wypełnili do końca słowa roty ślubowania. Cześć Ich Pamięci!” – pisze CBŚP.

Poza policjantami w upamiętnieniu tragicznie zmarłych funkcjonariuszy brały udział także inne służby. „Solidarni z Policją w obliczu tragedii” – pisze Łódzka Służba Więzienna.

Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów

Do tragedii doszło w 2 grudnia we Wrocławiu. Poszukiwany listem gończym 44-letni Maksymilian F. został zatrzymany około godz. 14:40 w Kiełczowie i przewieziony do komisariatu Wrocław-Fabryczna przy ul. Połbina na Kozanowie miały się rozpocząć rutynowe czynności z zatrzymanym.

Następnie zapadła decyzja o przewiezieniu mężczyzny do celi w innym komisariacie. To właśnie wtedy siedzący na tylnym siedzeniu mężczyzna miał postrzelić w głowę dwóch mundurowych i uciec. Został zatrzymany kilka godzin później. Obaj policjanci zmarli w poniedziałek w godzinach wieczornych.

