Pawłowicz wściekła po tekście niemieckiej dziennikarki. „Kolejny raz bezczelnie obraża Polaków”

Niemiecki dziennik „Tageszeitung” stwierdził, że Polacy po wyborach parlamentarnych czekają na nowy polityczny porządek i powoli stają się niecierpliwi. Warszawska korespondentka gazety Gabriele Lesser oceniła, że na przeszkodzie stoi jednak „falanga prawicowo-narodowych populistów”. Dostało się także TVP, która „dzieli społeczeństwo na prawdziwych Polaków z jednej strony i zamaskowanych Niemców czy Rosjan z drugiej”.

Według dziennikarki „TAZ” ogromna nienawiść Jarosława Kaczyńskiego i wielu zwolenników PiS do „wrogów wewnętrznych” ma swoje korzenie w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Lider Zjednoczonej Prawicy ma obwiniać Władimira Putina za śmierć swojego brata, pomimo tego, że jak czytamy „ani on, ani komisja śledcza PiS nie byli w stanie przedstawić na to żadnych wiarygodnych dowodów”.

Niemiecki dziennik krytykuje Andrzeja Dudę

„Tageszeitung” zwrócił również uwagę, że Andrzej Duda powierzając misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu „rzuca nowemu rządowi kłody pod nogi”. Niemiecki dziennik ocenił, że głowa państwa „ostatecznie zrobiła krok od ‘prezydenta wszystkich Polaków’ do partyjnego żołnierza”. Według Lesser wątpliwe jest, że Duda pomoże w odzyskaniu przez TK niezależności.

„Nawet sądy w 16 województwach nie mogą już uchodzić za politycznie niezależne” – stwierdziła korespondentka. Dodała, że szanse na szybkie odpolitycznienie możliwe jest jedynie w przypadku KRS. Na koniec „TAZ” przypomniał obietnicę Dudy właśnie o byciu „prezydentem wszystkich Polaków”. Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz.

Krystyna Pawłowicz krytykuje korespondentkę. „Znana niemiecka polonofobka”

„Niemcy nie znają granic swej buty. Znana niemiecka polonofobka Gabriele Lesser, zamiast zająć się sprawą niemieckich reparacji dla Polski za zbrodnie wojenne i ludobójstwo jej ziomków na Polakach – kolejny raz bezczelnie Polaków obraża! Pani Lesser, najpierw reparacje dla Polski” – skomentowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

