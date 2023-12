Wyrzucił psiaka z II piętra. „Kat będzie siedział w więzieniu”

W czerwcu 2023 r. z drugiego piętra jednego z bloków socjalnych w Radomiu Leszek P. wyrzucił szczeniaka przez okno. Mężczyzna wcześniej znalazł błąkającego się psa na klatce schodowej i zabrał do mieszkania. Pozbył się go nad ranem, podczas libacji alkoholowej. W chwili zatrzymania mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu we krwi. Rannym zwierzakiem zaopiekowała się Fundacja dla Szczeniąt Judyta.

Wyrzucił szczeniaka przez okno. „Pisk, skowyt, krzyki cierpiącego malucha”

– Około godziny 1, 2 nad ranem z okna mieszkania wyleciała szafka. Około 8.30 z tego samego okna wyrzucono szczeniaka. Pisk, skowyt, krzyki cierpiącego malucha postawiły na nogi całe osiedle. Mieszkańcy płakali, zdając nam relację – skomentowała Małgorzata Brzezińska z organizacji.

Psiak po zderzeniu z ziemią złamał kręgosłup i został sparaliżowany. 68-latek został zatrzymany, a Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła mu dwa zarzuty: znęcania się nad psem i nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań. Leszkowi P. groziło do ośmiu lat więzienia.

Wyrzucił w Radomiu szczeniaka przez okno. Sąd skazał go na bezwzględne więzienie

Radomski Sąd Rejonowy skazał mężczyznę na dwa lata bezwzględnego więzienia oraz 10 lat zakazu posiadania zwierząt – poinformowała Fundacja dla Szczeniąt Judyta. 68-latek musi również zapłacić dwa tysiące złotych nawiązki na schronisko w Radomiu. Wyrok jest nieprawomocny.

„Mamy mieszane uczucia, bo ubiegaliśmy się o wyższy wymiar kary. Z drugiej strony wyroki w zawieszeniu zapadają za zamordowanie zwierzęcia. Piorunek żyje, a jego kat będzie siedział w więzieniu. Zastanowimy się nad odwołaniem. Nic nie wróci sprawności Piorunowi, ale człowiek dopuszczający się takiej potworności na żywym stworzeniu został ukarany i z tego się cieszymy. Nie ma naszej zgody na znęcanie się nad zwierzętami!” – skomentowała wyrok organizacja.

