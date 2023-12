Policjanci szukali 17-latki z gminy Andrychów. „Wyszła z domu w nieokreślonym kierunku”

Lokalne media informują, że we wtorek zorganizowano akcję poszukiwawczą 17-latki, w którą zaangażowała się rodzina, znajomi i służby. Policję zawiadomili bliscy młodej mieszkanki Sułkowic (gmina Andrychów), a funkcjonariusze rozesłali komunikat i rozpoczęli poszukiwania.

Nastolatka miała wyjść po godz. 10 z mieszkania i oddalić się w nieokreślonym kierunku. „Nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Nie posiadała przy sobie telefonu komórkowego jak również odzieży wierzchniej adekwatnej do warunków pogodowych” – informuje wadowiceonline.pl. Portal przekazał po południu, że „na szczęście dziewczyna została szybko odnaleziona cała i zdrowa na terenie Kęt.

Tymczasem także we wtorek wszczęto postępowania dyscyplinarnego wobec policjantów, którzy zajmowali się sprawą 14-letniej Natalii. Dziewczyna przez kilka godzin siedziała na tyłach marketu. Gdy została odnaleziona, na pomoc było już za późno. Zmarła w krakowskim szpitali.

Andrychów. Doszło do uchybień podczas akcji poszukiwawczej?

„Niezabieranie głosu w dyskusji medialnej jak i społecznej przez małopolską policję w ciągu ostatnich dni spowodowane było koniecznością zakończenia czynności kontrolnych i uzyskaniem możliwości przedstawienia naszego stanowiska” – wyjaśniono we wtorkowym komunikacie.

Podkreślono, że andrychowscy policjanci podjęli szereg czynności mających na celu ustalenie miejsca pobytu dziewczynki. „Były to m.in. sprawdzenia szpitali, rozesłanie informacji do jednostek ościennych o poszukiwaniu oraz kontakt z lokalnym przewoźnikiem autobusowym (gdyż pewne informacje wskazywały że 14-latka jednak wsiadła do autobusu i znajduje się poza obszarem Andrychowa), sprawdzeń w bazach danych” – wyliczali autorzy komunikatu.

Dodali jednak, że „podczas drobiazgowej analizy tych działań, w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających zauważono jednakże, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych”.

