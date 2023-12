Wypadek w kopalni Piast w Bieruniu. Dwóch górników rannych

Do wypadku doszło we wtorek po południu na poziomie 650 m. Jak informuje nettg.pl, dwaj górnicy zostali przewiezieni do szpitala w Oświęcimiu.

„Ranni górnicy mają 51 i 36 lat. Są to pracownicy Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. Jeden z górników ma obrażenia pleców i nogi, drugi obrażenia nogi” – informuje portal. Kopalnia powoła komisję, która będzie badała przyczyny tego wypadku.

Ruch Piast jest kopalnią dwupoziomową. Poziomy eksploatacyjne 500 m i 650 m udostępnione są poprzez dwa szyby wdechowe oraz dwa wentylacyjne. Kopalnia posiada 8 udostępnionych pokładów węgla kamiennego. To właśnie na jednym z nich doszło do wtorkowego wypadku.

