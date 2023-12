Wpadka z wiatrakami wpłynie na nowy rząd? Kołodziejczak: Nie myli się ten, kto nic nie robi

– To, co widzę w klubie Koalicji Obywatelskiej to rozmowa. Jest wyciąganie wniosków. Nie każdy zna się na wszystkim i to jest oczywiste. Nie może być takich osób i posłów, którzy będą się znali na każdym temacie – mówi w programie „Mówiąc Wprost” Michał Kołodziejczak, założyciel i prezes ruchu społeczno-politycznego Agrounia, oraz poseł Koalicji Obywatelskiej na Sejm X kadencji.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Oto fragment odcinka: Czy tzw. „afera wiatrakowa” będzie miała wpływ na wygląd nowego rządu Tuska Po kontrowersjach związanych z projektem ustawy dotyczącej turbin wiatrowych, w sejmowych kuluarach mówi się o zmianie w przyszłym rządzie Donalda Tuska. Początkowo tekę ministerstwa środowiska i klimatu miała przyjąć Paulina Hennig-Kloska z klubu Polski 2050, jednak ze względu na wprowadzony przez nią „bubel prawny” to stanowisko ma przypaść innemu posłowi. Wszystko wskazuje na to, że ta rola zostanie powierzona posłowi Michałowi Gramatyce.