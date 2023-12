Holecka zainterweniowała w programie na żywo. „Proszę nie obrażać kolegów”

We wtorkowym wydaniu programu „Minęła 20” na antenie TVP Info jednym z poruszonych wątków były kwestie dotyczące zmian w mediach publicznych, zapowiadanych przez polityków dzisiejszej opozycji. Na pewnym etapie Dariusz Stefaniuk z Prawa i Sprawiedliwości przeprosił, że wywołuje Danutę Holecką i wprost zapytał Piotra Borysa, czy „redaktor Danuta Holecka jest obiektywnym dziennikarzem, czy spełnia normy obiektywnego dziennikarza, czy jest funkcjonariuszem partyjnym”.

Holecka odpowiedziała posłowi PO. „Proszę nie obrażać kolegów”

– Widzę, że przejął pan rolę dziennikarza – rozpoczął Piotr Borys. Poseł Platformy Obywatelskiej wymienił nazwiska Bartłomieja Graczaka, Miłosza Kłeczka i Michała Rachonia, określając ich jako „przebranych za dziennikarzy”. – Wszystko za 7 mld złotych, które mogły w całości oddłużyć polskie szpitale – kontynuował poseł. – Proszę nie obrażać kolegów, w jakim świetle pan mnie stawia? – przerwała Danuta Holecka.

– Pani redaktor Holecka pracowała jeszcze całe lata za poprzednich rządów. Ja czasami nie mogłem uwierzyć, co pani redaktor Holecka czyta na paskach, prowadząc „Wiadomości”, bo paskowym był de facto funkcjonariusz PiS-u — mówił dalej Piotr Borys. — A nie ja? Może ja? Już czytam, że ja wszystko pisałam, tworzyłam. I niech tak będzie, biorę tę odpowiedzialność na siebie – wtrąciła Danuta Holecka.

Jak dodała w dalszej części programu, zastrzeżenia do pracy poszczególnych osób, należy zgłaszać do nich samych. – Nie pozwalam, żeby obrażać moich kolegów. Jeżeli ma pan zarzuty do kolegów, to proszę im powiedzieć. Mówi pan do mnie, ja kolegów muszę bronić, ponieważ są moimi kolegami z pracy i ja nie mam do nich takich zarzutów jak mają panowie – podsumowała Danuta Holecka. W czasie trwania dyskusji na antenie TVP Info wyświetlany był pasek: „Zamach koalicji Tuska na polskie media”.

