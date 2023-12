Spięcie Kowalskiego z rzecznikiem PSL. „Kosiniak-Kamysz wie, jak wygląda czołg?”

We wtorek programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News spotkali się Miłosz Motyka z PSL i Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Tematem była procedowana przez Sejm „ustawa wiatrakowa”.

– Gdzie jest państwo europejskie, w którym można stawiać wiatraki 300 metrów od domu? Zna pan taki kraj? – pytał posła PSL Janusz Kowalski.

– Bez urazy, ale pan krzyczy niepotrzebnie. Pan nie rozumie niczego nie tylko w rolnictwie – odpowiedział Motyka. – Nikt nikogo nie będzie wywłaszczał pod farmy wiatrowe. Pod inwestycję prywatne się w Polsce nie wywłaszcza – zapewnił.

Wtedy Janusz Kowalski powiedział, że jest prawnikiem z wykształcenia i umie czytać ustawy. Wtedy Miłosz Motyka odparł, że wytłumaczy Kowalskiemu szczegół dotyczące kontrowersyjnej ustawy, ponieważ ten nie zna na ochronie środowiska, tak jak i na zbożu.

– Jeżeli pan mnie chce przepytywać ze zbóż, to ja będę przepytywał lekarza Kosiniaka-Kamysza, z tego, jak jest zbudowana haubica? Chcemy się tak bawić? – zareagował polityk Suwerennej Polski. – A czy Kosiniak-Kamysz wie, jak wygląda czołg? – spytał.

– Na pewno – odpowiedział polityk PSL. – Proszę nie być taki pyszny i butny – odparł poseł Suwerennej Polski.

– Z panem nie wygram – uciął Motyka. Zarzucił PiS-owi tworzą zrujnowanie energetyki odnawialnej w ciągu 8 lat rządów. – Wielu przedsiębiorców chciałoby produkować energię, ale nie może tego zrobić. Zaczynamy naprawiać wasze zaniechania – dodał.

– Jak pan chce ze mną rozmawiać o energetyce, to proszę się dokształcić – odciął się Kowalski.

Do wstrzymania ustawy wiatrakowej odniósł się Michał Kołodziejczak, założyciel i prezes ruchu społeczno-politycznego Agrounia, oraz poseł Koalicji Obywatelskiej na Sejm X kadencji.

– To, co widzę w klubie Koalicji Obywatelskiej to rozmowa. Jest wyciąganie wniosków. Nie każdy zna się na wszystkim i to jest oczywiste. Nie może być takich osób i posłów, którzy będą się znali na każdym temacie – powiedział.

