Kukiz udostępnił fotomontaż. „Niemieckie wiatraki. Film Agnieszki Holland”

Pod koniec listopada grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, który proponuje m.in. liberalizację zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych.

Zamieszanie wokół tzw. ustawy wiatrakowej. Tusk miał podjąć decyzję

Jej zapisy są szeroko omawiane, a politycy PiS mówią o „aferze wiatrakowej”. – Ustawa wiatrakowa to nie błąd. To, jak widzimy doskonale, efekt lobbingu i staje się to regułą, jak będzie działała opozycja. „Lex Kloska” nie została napisana w polskim parlamencie. Ta ustawa została napisana, właśnie, gdzie, panie Donaldzie Tusk? Zadaję głośno to pytanie, ponieważ społeczeństwo polskie, Polacy muszą i chcą to wiedzieć. To jedna z gigantycznych afer ostatniego 30-lecia. To są standardy republiki bananowej – stwierdził Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

– Nie ma żadnej afery wiatrakowej. Grupa osób, które przez ostatnich osiem lat blokowały transformację energetyczną, zmniejszając wydobycie węgla w Polsce i uzależniając nas od importu paliw kopalnych, doprowadziła do kryzysu energetycznego – atakuje dziś naszą ustawę – podkreśliła Paulina Hennig-Kloska w programie „Gość Radia Zet”. – Nie ma podstaw, by na bazie tej ustawy wywłaszczać ludzi – dodała. – To skandaliczna dezinformacja i sianie strachu przez Zjednoczoną Prawicę – stwierdziła. Onet nieoficjalnie ustalił, że „ustawa wiatrakowa zostanie wstrzymana” osobistą decyzją Donalda Tuska.

Paweł Kukiz kpi. „Niemieckie wiatraki. Film Agnieszki Holland”

Paweł Kukiz w mediach społecznościowych udostępnił fotomontaż imitujący plakat, na którym widnieje napis: „Niemieckie wiatraki. Film Agnieszki Holland”. „Dobrego Dzionka!” – napisał na Facebooku.

Na grafice pojawiła się m.in. Maja Ostaszewska – aktorka, która zagrała w głośno komentowanym filmie Agnieszki Holland „Zielona granica”. – Jako Polak jestem oburzony przedstawieniem Polaków jako zacofanych ludzi, którzy męczą „intelektualistów” – przybywających z Afryki swoją wiedzą dzielić się z Polakami, Niemcami i Włochami – komentował tę produkcję Paweł Kukiz w rozmowie z PAP.

