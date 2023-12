Kultowa Prochownia Żoliborz wygrała konkurs na dzierżawę. „Wróci w wersji 2.0”

Marianna Zjawińska przez blisko 10 lat swojej działalności prowadziła lokal o nazwie Prochownia Żoliborz w Parku Żeromskiego. Jak przypomina eska.pl, działał do stycznia 2022 roku. Zarząd Zieleni zorganizował nowy przetarg na to miejsce, w wyniku którego lokal wydzierżawiła firma Dapius. Współpracę z nowym dzierżawcą finalnie rozwiązano, za powód podając niedopełnienie wyznaczonych zobowiązań.

Prochownia Żoliborz powraca? „Złożone zostały łącznie 4 oferty, w tym nasza, która wygrała”

W sprawie pojawiły się nowe informacje. „W mikołajki informujemy, że wygraliśmy konkurs. Prochownia Żoliborz wróci w wersji 2.0. 5 grudnia 2023 został rozstrzygnięty konkurs na dzierżawę budynku Prochowni Północnej, tym razem organizowany przez Żoliborski Dom Kultury. Złożone zostały łącznie 4 oferty, w tym nasza, która wygrała” – czytamy we wpisie Prochowni Żoliborz na Facebooku.

„Gotowość do wzięcia udziału w konkursie deklarowaliśmy wielokrotnie. Przystąpiliśmy więc do tegorocznego konkursu, pomimo trudnych doświadczeń z ostatnich 2 lat. Wierzymy, że o miejsca ważne dla ludzi takie jak Prochownia Żoliborz – warto walczyć do końca” – podano dalej.

Prochownia Żoliborz o głównym kryterium. „Wysokość miesięcznego czynszu”

Jak podkreśliła Prochownia Żoliborz, w pierwszym konkursie na dzierżawę Prochowni Północnej, który został przeprowadzony w roku 2012, kluczowe były koncepcja i program kulturalno-rekreacyjny dla mieszkańców. „W przypadku tegorocznego konkursu – poza spełnieniem wymogów formalnych – wyłączne kryterium stanowiła cena, czyli wysokość miesięcznego czynszu. Uruchomienie sezonowego ogródka będzie możliwe, po zawarciu z Zarządem Zieleni dodatkowej umowy dzierżawy na teren towarzyszący – tak jak to było w poprzednich latach” – czytamy.

Umowa dzierżawy Prochowni Północnej ma zostać zawarta na okres ok. trzech lat, z przeznaczeniem na małą gastronomię. „Mamy podpisać w terminie, który wyznaczy Dyrekcja Żoliborskiego Dom Kultury. Zatem czekamy” – podsumowała Prochownia Żoliborz.

