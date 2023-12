Wybuch w Akademii Sztuki w Szczecinie. 20-letnia studentka zmarła

25 czerwca tego roku w pracowni plastycznej przy ul. Kolumba w Szczecinie doszło do tragicznego wypadku – wybuchu substancji, która poparzyła trzy kobiety.

„Kurier Szczeciński” donosił, że najpoważniejszych obrażeń doznała 20-latka, która z poparzeniami 90 proc. powierzchni ciała w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Wybuch w pracowni przy Kolumba. Śmierć 20-letniej studentki

6 grudnia Akademia Sztuki w Szczecinie przekazała smutną informację o śmierci studentki. „Nie sposób pogodzić się z tym tragicznym faktem. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Marysi składamy najszczersze wyrazy współczucia” – napisano.

Mniej poważne obrażenia odniosły także wykładowczynie – kobiety w wieku 33 i 40 lat. „Przewieziono je do szpitala z poparzeniami klatki piersiowej i twarzy” – informował „Kurier Szczeciński”.

Bezpośrednio po wypadku na miejscu pracowały trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego, lądował śmigłowiec LPR.

Radio Szczecin podało, że po zdarzeniu pracownicy Akademii Sztuki alarmowali, że w budynku przy Kolumba były nieodpowiednie warunki do pracy. „O nieprawidłowościach mieli informować władze uczelni” – czytamy. Uczelnia odniosła się do tych zarzutów po publikacji. Prorektor, Mikołaj Iwański, przekazał, że jedno z pism, które adresowane było do Rektory AS, Dziekana Wydziału Grafiki oraz specjalistki do spraw BHP „nigdy nie wpłynęło do rektoratu ani do rąk specjalistki do spraw BHP”. Odnosząc się do innego pisma, w sprawie za małej obsady, odpowiedział, że obsadę Katedry Grafiki Artystycznej zwiększono o 4 i pół etatu.

Rozgłośnia dodała, że śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia zagrożenia życia i zniszczenia mienia. Kwalifikacja czynu może być zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci.

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie Mirosława Jarmołowicz po wypadku wydała oświadczenie w tej sprawie. „Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym zdarzeniem. W tej chwili nasze myśli kierujemy do rannej studentki i wykładowczyń, które są pod opieką lekarzy. Żywimy nadzieję, że wszystkie wrócą do zdrowia. Uczelnia współpracuje ze służbami wyjaśniającymi okoliczności zdarzenia” – przekazała rektor.

